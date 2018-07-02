Вашингтон больше не желает подчиняться требованиям ВТО

Президентская администрация США собирается игнорировать требования Всемирной торговой организации (ВТО) при заключении международных соглашений. Белый дом намерен в ближайшее время внести соответствующий законопроект на рассмотрение Конгресса.



По данным портала Axios, в распоряжении которого оказался черновой вариант документа, акт (в случае его принятия) наделит главу государства правом в одностороннем порядке вводить таможенные пошлины на импортные товары. Президент сможет даже не спрашивать разрешения конгрессменов.

Подобная законодательная подпорка позволит американцам пренебрегать основополагающими принципами международной торговли. Но не факт, что документ будет утвержден Конгрессом. Законодатели приняли такую идею в штыки и назвали инициативу "безумством". По их словам, принятие акта равносильно выходу США из организации.

"Хорошая новость в том, что конгресс никогда не позволит президенту Соединенных Штатов Америки получить такие полномочия", – заявил один из законодателей; его слова приводит РИА ФАН.

В Белом доме не отрицают, что вопрос об отношениях с ВТО активно обсуждается в президентской администрации. "Не секрет, что президент США недоволен несправедливым дисбалансом пошлин, что ставит США в невыгодное положение. Он поручил своей команде выработать идеи по исправлению ситуации и созданию стимулов, которые вызовут снижение пошлин других государств. Существующая система не дает США рычагов воздействия и никакого стимула другим странам", – прокомментировала публикацию американского портала заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Американская пресса ранее писала, что президент Дональд Трамп в узком кругу несколько раз заявлял о том, что хочет, чтобы Вашингтон покинул ВТО. На официальном уровне подтверждения этим слухам нет. Глава минфина страны Стивен Мнучин уже опроверг данные сведения. Сам глава государства на публику говорит, что его страна не планирует отказываться от членства в организации, но что отношение к США должно быть более честным.

Вопрос с введением властями США ввозных пошлин на некоторые импортные товары едва не послужил причиной развязывания торговой войны глобального масштаба. В марте Вашингтон ввел 25%-ные таможенные пошлины на сталь и 10% – на алюминий. Это ухудшило отношения американцев с ключевыми партнерами в Европе и Азии. При этом США обвинили членов ВТО, которые ввели встречные ограничения на американские товары, в игнорировании правил организации.

В Белом доме не считают, что введение пошлин является нарушением предписаний ВТО. Позиция американцев состоит в том, что пошлины направлены на защиту интересов национальной безопасности, а это предусмотрено нормами организации.

Российские эксперты отмечают, что стремление американцев выйти из ВТО является шагом к сохранению однополярного мира. "Это попытка ухватить и удержать однополярный мир, в котором они хотят доминировать, единство западного мира, в котором они тоже хотят доминировать. Но здесь есть нюансы: западный мир им же и отвечает. Самый яркий пример – ответ не только Европы, но и Канады на введение пошлины на товары, что вызвало шок в американской элите. Это, конечно, гибельное решение, но оно характерно для нынешнего американского истеблишмента", – заявил в эфире НСН заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

По мнению эксперта, законопроект также преследует чисто политические цели. "Трамп активно эксплуатирует эту тему, потому что выступает защитником американской промышленности. Такой законопроект закрепляет эту позицию. Надо учитывать также, что осенью выборы в конгресс. И это, конечно, главная цель вот таких законов", – сказал он.