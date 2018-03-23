Их у Америки оказалось два

Секрет Полишинеля раскрыт. Президент США Дональд Трамп подписал в ночь на пятницу (мск) документ, согласно которому введение ввозных пошлин на сталь и алюминий откладывается до 1 мая для всех, кроме России и Китая. Таким образом всем стало ясно, что истинные цели атаки Вашингтона – как раз Москва и Пекин.

Напомним, что Трамп, как обычно, начал масштабно. О введении заградительных пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в начале марта он объявил громогласно и всем, повергнув в шок даже союзников. Канада и Евросоюз, особенно обиженные такими действиями США, начали грозить ответными мерами, разрывами соглашений и т.п.

Очень быстро Белый дом сообщил, что от пошлин освобождаются соседи – Мексика и Канада. Последняя, кстати, – крупнейший поставщик стали в США – за девять месяцев прошлого года американцы купили у канадцев 16% всего импортированного из-за рубежа объема стали и более половины объема алюминия, сообщает "Коммерсант".

Теперь стало известно, что введение пошлин "поставлено на паузу" для ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. С ними Вашингтон готов вести двусторонние переговоры по выработке альтернативных мер по уменьшению "угрозы ухудшения национальной безопасности США". Как отметили в администрации, они не исключают, что для кого-то из этого списка ввозные пошлины могут быть урезаны или вовсе обнулены. В Евросоюзе тут же заявили, что рассчитывают именно на последний вариант.

А Москве и Пекину ничего не остается, как жаловаться в ВТО. В пятницу, 23 марта, состоится первое в этом году заседание совета по товарной торговле ВТО, на котором должен быть рассмотрен вопрос пошлин США. Но если раньше у разбирательства были радужные для РФ и КНР перспективы, то теперь, когда они остались вдвоем, ситуация выглядит куда более мрачной.

В любом случае дело затянется на годы и будет стоить миллионы. Но других мер воздействия у России нет – в отличие от Китая, торгово-экономические связи РФ и США находятся на минимальном уровне. А вот Пекин ответ готовит. Предварительный список из 128 американских товаров, в отношении которых Пекин может ввести пошлины, составлен и обнародован. Если ему дадут ход, то потери США будут исчисляться в миллиардах.