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Трамп похоронил промышленность США

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Вместе с нею глава государства решил "закопать" и остальных мировых производителей металла

Алюминиевая и сталелитейная промышленность Соединенных Штатов мертва. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. По обыкновению, он воспользовался Twitter, чтобы сообщить печальную новость.

"Мы проигрываем почти во всех торговых соглашениях. Наши друзья и враги уже много лет пользуются преимуществами за счет слабости США. Наша стальная и алюминиевая промышленность мертвы," – написал Трамп.

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Впрочем, американский президент намекает, что еще не все потеряно. "Извините, пришло время для перемен! Сделаем Америку снова великой!" – восклицает он.

Причем, извиняется он, видимо, перед всем миром. Поскольку, судя по всему, основанием для великого будущего США должны служить кости остальных. Напомним, в прошлый четверг, 1 марта, Трамп объявил, что вводит пошлины на импортную сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. Причем мера эта долговременная, предупредил президент-бизнесмен. На "голубом глазу" он признал, что начинает торговую войну. Однако счел себя совершенно правым: дескать, когда страна терпит убытки, торговые войны совершенно уместны, поскольку их легко вести и легко в них выигрывать.

Между тем Россия, Канада и Евросоюз уже выразили несогласие с протекционистскими мерами США. Москва готовит документы для суда в ВТО, а Брюссель намерен ввести ответные меры – какие именно, будет объявлено уже в среду, 7 марта.

Впрочем, деталей по новым американским ввозным пошлинам пока нет. В частности, пока не известно, затронут ли они сырье и полуфабрикаты, – а именно стальных полуфабрикатов Россия поставляет в США больше всего. Документ в Вашингтоне обещали обнародовать на этой неделе.

Николай ВИКТОРОВ
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