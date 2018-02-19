Трамп признал США посмешищем

Внутренние дрязги превратили США в посмешище
Нашумевший скандал "российского вмешательства" в избирательный процесс и непрекращающиеся слушания в комитетах спровоцировали "партийную ненависть" в американской власти и некий разлад среди политиков. В США царит хаос как среди политического истеблишмента, так и в обществе. Накалившаяся обстановка в стране явно давит на психологическое состояние Трампа, который достаточно эмоционально высказывается в сторону своего народа и России.
"Если целью России были бы распри и хаос в США... то они преуспели в этом в своих самых смелых мечтах. Теперь они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, становись умнее!" – написал американский лидер в своем Twitter.
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СМИ, выступающие на стороне противников Трампа, всячески публикуют компрометирующие материалы против президента. Глава государства негодует, обращая внимание на то, что даже спецслужбы тратят уж слишком много времени на поиск хоть каких-то доказательств его сговора с российскими властями, тем самым намекая на их отсутствие.
Ранее комиссия специального прокурора Роберта Мюллера опубликовала обвинительное заключение, в котором назвала 13 граждан России и два российских юридических лица вмешавшимися в президентские выборы в США. Среди компаний было упомянуто "Агентство интернет-исследований", которому приписывают активность "интернет-троллей", всячески дискриминировавших команду Хиллари Клинтон в американском сегменте Сети. Однако, по мнению основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если такое вмешательство действительно имело место, то вряд ли оно носило хоть сколько-нибудь заметный характер.
"Действия ["Агентства интернет-исследований"], безусловно, являются стратегически незначительными по сравнению с другими вовлеченными силами", – написал Ассанж.
Как долго будет происходить неразбериха вокруг "российского вмешательства" и какой будет ответная реакция американского народа на речь их предводителя, покажет лишь время.
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