Экономику США доверили телеэксперту

Президент Америки набирает в штаб людей с экрана

Новым экономическим советником Трампа станет телекомментатор. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, предложение занять эту позицию принял эксперт канала CBS Ларри Кадлоу. Сам Ларри готов к такому вызову и с нетерпением ждет дня, когда можно приступить к своим обязанностям.

"У меня есть большая ответственность, я знаю об этом. Я считаю, что я подхожу к этой задаче, у меня много энергии", – цитирует его телеканал CBS.

Дональд Трамп лично желает видеть Кадлоу у себя в штабе связи с отставкой Гэри Кона. СМИ сообщали, что у него с президентом возникли разногласия из-за введения пошлин на сталь и алюминий и он покинул свой пост.

При этом у Кадлоу нет ученой степени в области экономики. Кроме того, телекомментатор имеет бакалавриат исторических наук. После университета Ларри работал экономистом в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, а также в Управлении по административным вопросам и бюджету при президенте Рональде Рейгане.

В его карьере есть и "черное пятно". В 1994 году Кадлоу уволили из банка за употребление кокаина, но в 2002 году он пришел на телевидение, где вел различные передачи.

Во время выборов президента США, Ларри активно поддерживал Трампа и считал необходимыми реформы в налоговой сфере.