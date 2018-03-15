Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экономику США доверили телеэксперту

Ларри Кадлоу. Кадр youtube.com
Президент Америки набирает в штаб людей с экрана

Новым экономическим советником Трампа станет телекомментатор. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, предложение занять эту позицию принял эксперт канала CBS Ларри Кадлоу. Сам Ларри готов к такому вызову и с нетерпением ждет дня, когда можно приступить к своим обязанностям.

По теме

"У меня есть большая ответственность, я знаю об этом. Я считаю, что я подхожу к этой задаче, у меня много энергии", – цитирует его телеканал CBS.

Дональд Трамп лично желает видеть Кадлоу у себя в штабе связи с отставкой Гэри Кона. СМИ сообщали, что у него с президентом возникли разногласия из-за введения пошлин на сталь и алюминий и он покинул свой пост.

При этом у Кадлоу нет ученой степени в области экономики. Кроме того, телекомментатор имеет бакалавриат исторических наук. После университета Ларри работал экономистом в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, а также в Управлении по административным вопросам и бюджету при президенте Рональде Рейгане.

В его карьере есть и "черное пятно". В 1994 году Кадлоу уволили из банка за употребление кокаина, но в 2002 году он пришел на телевидение, где вел различные передачи.

Во время выборов президента США, Ларри активно поддерживал Трампа и считал необходимыми реформы в налоговой сфере.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Экскаватор раздавил электричку в Москве

Информация о пострадавших пока уточняется

Умер режиссер "Небесных ласточек"

Питерский театральный и киноавтор Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей