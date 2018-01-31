Так быстро "зеленый" не обесценивался со времен Рейгана

Доллар дешевеет рекордными темпами. За первый месяц года его стоимость снизилась на 3%. Такого с американской валютой не случалось с января 1987 г., то есть более 30 лет. Власти США пытаются всеми силами замедлить падение курса, но пока что у них не особо получается.



Долларовые котировки опустились к самым низким за четыре года показателям, передает CNBC. Трейдеры с замиранием сердца ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Его итоги будут оглашены сегодня вечером. Абсолютное большинство аналитиков уверено в том, что ставка останется на текущем уровне в 1,25-1,5% годовых.

Специалистов интересуют дальнейшие планы регулятора по повышению ставки, поскольку это в теории может стать одним из факторов укрепления национальной валюты. По итогам декабрьского заседания большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозировали три повышения базовой ставки в 2018 г., так что запас прочности у доллара есть. Между тем ряд экспертов считает, что рынки больше не рассматривают повышение ставки как фактор укрепления доллара, поскольку ожидания уже были учтены в нынешнем курсе.

На спасение национальной валюты была брошена тяжелая артиллерия в виде президента США Дональда Трампа. В своем выступлении перед Конгрессом он уделил особое внимание внутренним вопросам, в частности, восстановлению экономики.

Глава государства заявил о намерении заняться обновлением инфраструктуры и призвал законодателей подготовить акт, который обеспечит по меньшей мере $1,5 трлн инвестиций в инфраструктуру. Трамп также отметил существенное повышение экономических показателей и пообещал, что начиная с мая американцы будут приносить домой больше денег, потому что им меньше придется тратить на налоги. Однако реакция бирж на эти заявления оказалась нулевой - доллар не стабилизировался.

Стремительное обесценивание доллара посеяло на рынках панику. Многие инвесторы избавляются от американской валюты, что по принципу домино способно окончательно добить американскую валюту. "Мы по-прежнему наблюдаем широкомасштабное ослабление доллара, и это также может быть обусловлено неприятием риска на рынках", - отметил стратег Commerzbank Эстер Райхельт.

На днях министр финансов США Стив Мнучин заявил о том, что слабый доллар его не пугает. Однако потом он уточнил, что сильная валюта соответствует долгосрочным интересам страны. О том же говорит и Дональд Трамп, который ради усиления нацвалюты готов поставить крест на своих предвыборных обещаниях о сокращении государственного долга США.