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Падающий доллар на рубль не повлияет

Фото: GLOBAL LOOK press
Власти США целенаправленно ослабляют отечественную валюту, а "деревянному" от этого ни холодно ни жарко

Потому что российский Минфин тоже не дремлет. В среду, 24 января, американский доллар рухнул к корзине шести основных мировых валют до минимального уровня с декабря 2014 года. Евро, напротив, обновил трехлетний максимум, укрепившись до 1,2356 доллара.

Такой эффект произвело высказывание министра финансов США Стивена Мнучина, который на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал ослабление американской валюты благом для национальной экономики. Это благоприятствует внешней торговле и создает много возможностей, пояснил он.

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Традиционно власти США на словах поддерживают сильный доллар. И хотя Мнучин тут же оговорился, что в долгосрочной перспективе он действительно должен быть сильным, поскольку это отражает силу американской экономики и подтверждает статус самого доллара как главной резервной валюты, рынок здраво оценил полученную информацию.

По сути, глава американского Минфина достаточно ясно дал понять, что падение доллара, которое наблюдается уже несколько месяцев, - следствие не только текущей экономической конъюнктуры, но и вполне целенаправленной политики монетарных властей страны. С момента своего прихода в Белый дом президент США Дональд Трамп неустанно критиковал завышенный, по его мнению, курс национальной валюты, который привел к огромному торговому дефициту страны в размере $500 миллиардов.

На этой неделе одиозный политик перешел от слов к делу: он установил пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин из Азии. Более активные действия в отношении национальной валюты могут стать следующим шагом.

Вполне вероятно, что с приходом в ФРС США нового руководителя будет сделана пауза в повышении процентных ставок: на фоне прочих факторов это также будет способствовать снижению курса доллара. Срок полномочий Джанет Йеллен истекает 3 февраля, ей на смену придет бывший замминистра финансов США Джером Пауэлл, который считается "человеком Трампа".

"Они пытаются получить преференции своим экспортерам, которые выигрывают от ослабления доллара к ведущим мировым валютам", - пояснил "Утру" вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. По его словам, доллару нужно упасть еще на 10% от текущих цен, чтобы свести торговый дефицит США к нулю.

Доллар будет слабеть еще как минимум три года - весь президентский срок Трампа, прогнозирует эксперт. Торговые партнеры страны такой политикой, конечно, весьма недовольны, но поделать ничего не могут, поскольку Штаты играют первую скрипку в ВТО. Впрочем, пока главным драйвером падения американской валюты являются все же не действия властей США, а ускорение мирового экономического роста.

Особенно больно ослабление доллара бьет по Европе. По словам Вязовского, сейчас все европейские экспортеры, немецкие в первую очередь, просто воют от курса евро, который неуклонно растет. Сегодня аналитики уже прогнозируют, что он настойчиво движется к 1,3 доллара.

Российским экспортерам слабого доллара бояться не стоит: их интересы надежно защищает Минфин РФ, который рекордными объемами скупает с рынка американскую валюту, что мешает рублю заметно укрепиться даже в условиях роста цен на нефть.

Разумеется, финансовое ведомство делает это не только и не столько ради ориентированных на внешние рынки отечественных производителей, сколько для наполнения государственной казны.

Когда доллар теряет в цене один рубль, российский бюджет теряет 160 млрд руб. на курсовой разнице, и ни Минфину, ни Центробанку, который управляет резервами Минфина, это не выгодно. Поэтому власти скупают доллары, наращивая резервы. И в итоге накапливается девальвационный эффект.

Проявится он, скорее всего, после президентских выборов, в марте-апреле. В краткосрочной перспективе главным риском для рубля является потенциальное решение США по новым санкциям против России: будут ли они секторальными или точечными в отношении конкретных лиц.

В любом случае до выборов рублю не дадут слишком сильно укрепиться, но и глубоко упасть не позволят. Накануне голосования необходимо поддерживать лояльность населения к правительству и нельзя допускать серьезного напряжения в обществе, а дешевый рубль, столь выгодный экспортерам, для большинства простых граждан означает дальнейший рост цен на продукты в условиях, когда доходы продолжают падать.

А вот после выборов к прочим негативным факторам в середине весны добавятся еще и высокие выплаты госкомпаний по валютным кредитам. И тогда рубль может ослабеть даже к доллару, но ненадолго. Предстоящий чемпионат мира по футболу вернет оптимизм национальной валюте: спрос на рубли предъявят иностранцы, которые поедут в Россию смотреть соревнования (если, конечно, не будет объявлен бойкот - в современной политике возможно все).

В целом слабеющий доллар, безусловно, будет оказывать некую поддержку рублю, слегка сдерживая его падение. Некоторые эксперты даже не исключают, что к концу года российская валюта может укрепиться по отношению к американской. Но по отношению к евро и к корзине валют рубль все равно будет слабеть.

Мария ТРИФОНОВА
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