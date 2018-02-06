Америка катится в пропасть

Крах фондовых рынков обчистил миллиардеров и вызвал панику во всем мире

Инвесторы распродают ценные бумаги американских компаний после катастрофического обвала фондового рынка. В ходе торгов 5 февраля индексы растеряли весь свой годовой рост. В результате богатейшие люди планеты за сутки потеряли десятки миллиардов долларов. Эксперты, впрочем, пока не верят в то, что над экономикой США нависла серьезная угроза.



На вчерашней торговой сессии индекс Dow Jones, отражающий движение акций промышленных компаний, упал на 4,6% (такого резкого падения с ним не случалось с 2011 года). Индекс S&P потерял более 4%, Nasdaq снизился на 3,8%. В результате Google, Wells Fargo, Berkshire Hathaway, Apple, Microsoft, ExxonMobil и другие гиганты потеряли по меньшей мере по $30 млрд своей рыночной капитализации. Всего же с начала месяца американские компании потеряли уже более $1 трлн от своей стоимости.

Почин американских бирж поддержали площадки в Азии и России. Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei рухнул на 5,5%, гонконгский индекс Hang Seng потерял более 4%. Вторничные торги ММВБ и РТС открылись с падения на 2,1-2,7%.

Резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались $114 млрд своих активов, свидетельствуют данные Индекса миллиардеров, составляемого агентством Bloomberg. Сильнее всего пострадали капиталы главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - он потерял $5,1 миллиарда. Далее расположились основатель Facebook Марк Цукерберг (-$3,6 млрд), основатель Amazon Джефф Безос (-$3,3 млрд), сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин (-$2,3 млрд каждый) и основатель Microsoft Билл Гейтс (-$2,25 миллиарда).

Снижение индексов вызвало переполох не только у инвесторов, но и у политиков. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала тревожной ситуацию на мировых биржах и призвала к скорейшему формированию стабильного кабинета министров в стране. Это правительство, по словам канцлера (которые приводит РИА "Новости"), "должно гарантировать благосостояние и безопасность". Эти задачи не должны быть упущены на фоне "более мелких деталей", добавила она.

Эксперты отмечают, что фундаментальных причин для резкого обвала индексов не было. Хотя некоторые скрытые сигналы и предпосылки к этому имелись. По данным Assoсiated Press, падение, начавшееся еще в прошлую пятницу, было вызвано беспокойством инвесторов относительно перспектив роста инфляции и процентных ставок.

Аналитики называют снижение на 10% и более обычным явление для рынка "быков" (а американские индексы стабильно росли последние годы). "Это похоже на ребенка на детском празднике, который, после того как уже съел торт и мороженое, решает съесть еще и печенье, что доводит его до переедания", - отметил главный стратег JPMorgan Asset Management Дэвид Келли. Начальник отдела экспертов "БКС Брокер" Василий Карпунин соглашается с Келли: при растущем рынке рано или поздно происходит его ожидаемая корректировка.

Инвесторы боятся роста инфляции из-за хороших новостей с рынка труда. В январе безработица в США сохранилась на уровне декабря (4,1%), почасовая заработная плата выросла на 2,9% в годовом выражении (до $26,74) против ожидаемого роста на 2,6%. К тому же рабочие места создаются быстрее ожидаемого - 200 тыс. в январе против ожидаемых 180 тысяч.

Получается, президент США Дональд Трамп сам вырыл себе яму. Он активно боролся за рост показателей внутреннего рынка труда с начала своей предвыборной кампании, но в итоге это обернулось против него самого, создав нервозную обстановку для инвесторов.

Пока что американской экономике рано выносить приговор, считают эксперты. Они не видят предпосылок к тому, чтобы тренд на снижение индексов оказался долгосрочным. Так что говорить о новом кризисе пока преждевременно. Рецессии в США ничто не предвещает, несмотря на дисбаланс на финансовых рынках и затяжное падение курса доллара.

В Белом доме пытаются успокоить игроков. "Президент сосредоточен на наших долгосрочных фундаментальных экономических показателях, которые остаются исключительно высокими: это укрепление экономического роста в США, исторически низкая безработица и рост заработной платы для американских рабочих. Налоговые льготы и реформы еще больше укрепят экономику США и продолжат способствовать укреплению благосостояния американского народа", - заявила пресс-секретарь президентской администрации Сара Сандерс.