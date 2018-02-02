Санкции США против России ударят по миру

Вашингтон испытывает страх перед собственными ограничительными мерами в отношении Москвы

Речь идет о введении санкций против российских государственных облигаций и иных финансовых инструментов. В Минфине США полагают, что такое решение несет в себе глобальные риски, потери понесет не только Россия, но и мир в целом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад американского ведомства.

"Учитывая размер российской экономики и ее интеграцию в мировой товарооборот и финансовые рынки, включая вовлеченность американских игроков, введение подобных ограничений может крайне негативно отразиться на мировой экономике, а пострадать от санкций могут инвесторы из США", - говорится в документе.

В докладе отмечается, что такой шаг может стать "препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами".

Минфин считает, что санкции ударят по экономике РФ, увеличат нагрузку на банковский сектор страны и "приведут к ответным действиям России против интересов США".



По данным издания, доклад о влиянии возможных санкций на госдолг нашей страны заказал Конгресс. Хотя отчет ему был представлен в понедельник, 29 января, его выводы не были обнародованы.

С выводами о последствиях подобных ограничительных мер согласился глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, назвав их объективными. "Сами американские инвесторы - одни из крупнейших вкладчиков в российские ОФЗ. Кроме них, также активно покупали российский госдолг инвесторы из Азии, Китая, Индии, арабских стран. Вряд ли они были бы рады такому "подарку", - приводит его слова "Газета.Ru".

Кроме того, депутат уверен, что Россия не особо и нуждается во вливаниях иностранных инвесторов.

Накануне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что возможное расширение Вашингтоном санкций на госдолг РФ не будет иметь большого влияния на российскую экономику. "Мы здесь не видим каких то больших эффектов ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор", - цитировала "Газета.ру" главу ЦБ 1 февраля.

Напомним, Минфин США в начале недели представил "кремлевский доклад" со списком высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к президенту РФ Владимиру Путину. В него вошли 210 человек. Публикация доклада не стала автоматическим прологом к введению очередных санкций. При этом широко обсуждалось, что Минфин введет запрет на инвестиции в госдолг России, включая евробонды и облигации федерального займа, которые благодаря высокой доходности пользуются спросом у инвесторов.

Тогда же на американское ведомство обрушился шквал критики из-за самого списка, поскольку его открытая часть очень похожа на "копипаст" рейтинга видных российских политиков и бизнесменов из журнала Forbes, без каких бы то ни было деталей, а также из интернет-страниц госучреждений РФ.

Вчера в Минфине США заявили, что доклад неправильно интерпретировали. По словам представителя ведомства Тони Сэйега, в документ включена секретная часть, дабы предотвратить возможное бегство перечисленных там лиц и активов компаний и "не допустить раскрытия чувствительной информации".

"Минфин США сосредоточен на том, чтобы противостоять дестабилизирующей деятельности России", - цитирует агентство Bloomberg американца.

