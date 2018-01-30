За "Кремлевским докладом" последуют действия

Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал на заседании банковского комитета Конгресса о том, какие меры американская администрация будет предпринимать в отношении лиц, упомянутых в "кремлевском докладе".

"Предложения по санкциям - беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции", - приводит РИА "Новости" слова министра.

Мнучин подчеркнул, что санкции станут следствием закрытой части доклада, которая пока не рассекречена Конгрессом.

В так называемый "кремлевский список", обнародованный 29 января американским Минфином, вошло более 200 человек: почти все российское руководство, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, а также крупные российские бизнесмены. Документ не влечет за собой немедленного введения санкций, однако подразумевает, что они могут быть инициированы в будущем.

Президент Владимир Путин заявил, что "кремлевский доклад" наносит вред отношениям России и США.