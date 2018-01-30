"Кремлевский доклад" приведет к новым санкциям
Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал на заседании банковского комитета Конгресса о том, какие меры американская администрация будет предпринимать в отношении лиц, упомянутых в "кремлевском докладе".
"Предложения по санкциям - беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции", - приводит РИА "Новости" слова министра.
Мнучин подчеркнул, что санкции станут следствием закрытой части доклада, которая пока не рассекречена Конгрессом.
В так называемый "кремлевский список", обнародованный 29 января американским Минфином, вошло более 200 человек: почти все российское руководство, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, а также крупные российские бизнесмены. Документ не влечет за собой немедленного введения санкций, однако подразумевает, что они могут быть инициированы в будущем.
Президент Владимир Путин заявил, что "кремлевский доклад" наносит вред отношениям России и США.
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