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"Кремлевский доклад" приведет к новым санкциям

Фото: "Утро"
За "Кремлевским докладом" последуют действия

Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал на заседании банковского комитета Конгресса о том, какие меры американская администрация будет предпринимать в отношении лиц, упомянутых в "кремлевском докладе".

"Предложения по санкциям - беспрецедентная работа, и мы будем использовать этот доклад в рамках намеченного курса ввести санкции", - приводит РИА "Новости" слова министра.

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Мнучин подчеркнул, что санкции станут следствием закрытой части доклада, которая пока не рассекречена Конгрессом. 

В так называемый "кремлевский список", обнародованный 29 января американским Минфином, вошло более 200 человек: почти все российское руководство, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, а также крупные российские бизнесмены. Документ не влечет за собой немедленного введения санкций, однако подразумевает, что они могут быть инициированы в будущем.

Президент Владимир Путин заявил, что "кремлевский доклад" наносит вред отношениям России и США.

Светлана БОГДАНОВА
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