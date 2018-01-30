Путин "обиделся" на Минфин США
Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в качестве кандидата в президенты России пошутил о том, что не попал в обнародованный 30 января Министерством финансов США так называемый "кремлевский доклад".
"Обидно, слушай", - с нескрываемой иронией сказал Путин в ответ на вопрос, как он относится к отсутствию своего имени в документе.
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Комментируя принятое властями США решение, президент отметил, что не понимает смысла действий американского Минфина. "Это безусловно недружественный акт, он осложняет... российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", - приводит РИА "Новости" слова Путина.
Президент подчеркнул, что Россия воздержится от ответных шагов, так как важнее заниматься своими проблемами, поддержкой экономики, образования и обороноспособности. Страна должна жить, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет", уверен Путин.
Минфин США 29 января опубликовал "кремлевский доклад", в который вошли все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство Администрации президента, руководители госкорпораций и госбанков, а также известные бизнесмены - всего более 200 человек, сообщает ТАСС.
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