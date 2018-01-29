Угроза введения нового пакета ограничений оказалась слабее дорогой нефти

Отечественная валюта сохраняет устойчивость на фоне ожидания негативных последствий от введения Соединенными Штатами новых ограничительных мер против России. Несмотря на предсказанный аналитиками обвал рубля, "деревянный" в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже расчетами "завтра" немного укрепился по отношению к доллару.



По состоянию на 13:30 $1 стоил 56,26 руб., что на 2 коп. меньше вчерашнего уровня закрытия. Официальный курс, установленный Банком России на 30 января, подтянулся к этому показателю и составил 56,29 рубля. Это на 46 коп. больше вчерашнего официального курса. Он был явно заниженным и оказался минимальным значением с 4 июля 2015 года.

На рубль с одинаковой силой действуют два разнонаправленных фактора. С одной стороны, это новые санкции США против физических и юридических лиц из России и ожидания публикации так называемого кремлевского доклада. Прямого влияния на стабильность российской экономики и валютного рынка эти обстоятельства не оказывают, но создают неопределенность, которой инвесторы стремятся избегать. Под гнетом санкционных новостей курс рубля может развернуться в обратную сторону и начать снижение.

Страх перед санкциями привел также к снижению индекса государственных облигаций России (RGBI), отмечает аналитик "Альпари" Владислав Антонов. Индекс RGBI упал на 0,14%, до отметки 142,34. Падение ниже 142,22 стоит расценивать как негативный сигнал для долгового рынка и рубля.

Укреплению рубля препятствует также начавшаяся на глобальном валютном рынке восходящая коррекция долларовых котировок. До этого на протяжении нескольких недель американская валюта стремительно дешевела по всему миру.

Однако другой фактор оказался более сильным. Высокие цены на нефть не перестают радовать экспортеров. Похоже, стоимость черного золота окончательно закрепилась выше уровня $70 за баррель и в ближайшее время опускаться ниже не намерена. В прошлую пятницу, 26 января, наиболее торгуемые мартовские фьючерсы на европейский эталонный сорт Brent на лондонской бирже ICE повысились на $0,1 - до $70,52 за баррель (+0,14%), вернувшись к максимумам с 3 декабря 2014 года.

Сегодня с утра баррель нефти смеси Brent торгуется в районе $70 за баррель, что на 0,7% ниже пятничных максимумов. Однако растущий тренд в нефти пока остается в силе. Эксперты уверены, что целью роста является уровень $72 за баррель. В ближайшие дни (а может, недели) цена черного золота будет постепенно подниматься до этой отметки.