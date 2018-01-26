Пока российская валюта растет, американская падает все ниже. Это продолжится до апреля

На вчерашних торгах на Московской бирже доллар США просел на 24 коп. (-0,44%) и замер на отметке 55,92 руб., европейская валюта подешевела также на 24 коп. (-0,36%), до 69,37 рубля. Сегодня евро быстро отыграл потери, вернувшись к отметке 69,61 руб., а вот доллар продолжает обесцениваться. Сейчас на бирже за $1 дают 55,86 рубля. Это самый низкий показатель за последние девять месяцев.

Аналитики говорят, что в ближайшей перспективе рубль будет чувствовать себя превосходно. Но главная причина этого не в силе российской валюты, а в слабости американской. Накануне у доллара случился очередной провал на мировых рынках, когда он существенно просел по отношению ко всем ключевым валютам.

В этом отчасти виноваты власти США. Министр финансов Стивен Мнучин, выступая на Давосском форуме, рассказал, что слабый доллар полезен для экономики его страны. В первую очередь - для экспортеров, так что более дешевая валюта развивает внешнюю торговлю.

Главный экономист Евразийского банка развития, программный директор клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик в интервью "Известиям"отметил, что доллар отреагировал не только на заявления Мнучина, но и пал жертвой курса на максимизацию темпов роста экономики США, о котором заявлял американский президент Дональд Трамп.

Особенность политики американского лидера в том, что в ней много неопределенного. Во-первых, непонятно, сколько будет продолжаться режим протекционизма. Во-вторых, нет ясности с бюджетной и монетарной политикой Штатов. Четкие сигналы о том, как скоро и насколько Федеральная резервная система будет повышать учетную ставку, по-прежнему отсутствуют.

Дополнительно подкосила "американца" все дорожающая нефть. Баррель марки Brent в четверг вопреки ожиданиям преодолел отметку в 71 доллар. Здесь также не обошлось без американского фактора: котировки выросли после того, как стало известно о продолжающемся десятую неделю подряд сокращении запасов коммерческой нефти в США.

Рубль продолжит дорожать еще какое-то время, месяца два - три, не больше, уверяют эксперты. Дальнейший рост его стоимости сдерживает Минфин РФ, который с 15 января по 6 февраля проводит валютные интервенции. Ведомство закупает доллары и евро на внутреннем рынке.

В результате предложение валют уменьшается, цена их растет. Это "полностью нивелирует весь положительный эффект от достижения самых высоких с начала кризиса на рынке энергоносителей значений по нефти, то есть весь объем сверхдоходов от экспорта подорожавшего сырья", отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Если бы не политика Минфина, уже сейчас доллар мог опуститься до 50 - 53 рублей. Впрочем, не исключено, что российской валюте все же покорятся подобные вершины. Все же нефтяная конъюнктура, высокий спрос на российские гособлигации и хорошие макроэкономические показатели оказывают слишком большое влияние на рынок, чтобы Министерство финансов могло так просто обвалить рубль. "Если нефть и дальше будет дорожать, то рубль еще немножко укрепится. А у доллара есть запас спада до 50 рублей", - полагает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

Однако слишком сильный рубль может навредить российской экономике - тут Минфин прав. При росте курса снижаются экспортные поступления, а значит, медленнее наполняется бюджет и Фонд национального благосостояния. Но чрезмерно укрепиться российская валюта едва ли сможет. Во-первых, нефть когда-нибудь перестанет дорожать. А во-вторых, если американские санкции реализуются в худшем варианте, то спрос на облигации федерального займа может упасть, что пошатнет стабильность "деревянного".

В слишком сильное укрепление рубля не верит и глава Сбербанка Герман Греф. Он не ожидает в ближайшие месяцы сильных колебаний и отводит для российской валюты коридор в 55-61 руб. за 1 доллар.