Нефть вернула мир в 2014-й

Цены на черное золото побили трехлетний рекорд

Снижение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах Америки привело к очередному скачку цен на мировых торговых площадках. В результате котировкам покорилась вершина в $71 за баррель. Так дорого черное золото не стоило больше трех лет, с декабря 2014 года.



На Московской бирже февральский фьючерсный контракт на североморскую нефтяную смесь марки Brent установил дневной максимум в $71,01. В настоящий момент фьючерсы торгуются на уровне $70,88 за баррель, что на 1,26% больше вчерашнего уровня. Мартовские фьючерсы достигали отметки в $71,05, после чего снизились до $70,89 (+0,51% к закрытию). Цена на нефть марки WTI впервые с 8 декабря 2014 г. превысила $65 за баррель

Позитивную для энергетического рынка информацию накануне опубликовало Министерство энергетики США. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) уменьшились за неделю с 15 по 19 января на 1,1 млн баррелей, до 411,6 миллиона. Таким образом, снижение резервов было зафиксировано десятую неделю подряд.

Высокие цены обеспечиваются и незыблемостью сделки ОПЕК+ по сокращению объемов нефтедобычи. Ранее на этой неделе было заявлено, что соглашение останется неизменным до конца нынешнего года, а в будущем году может быть продлено на новых условиях. Позитивным фактором инвесторы признали и переговоры представителей двух крупнейших нефтедобывающих стран мира - министра энергетики России Александра Новака и главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха - на Всемирного экономическом форуме в Давосе о совместных энергетических проектах.

По итогам переговоров российский министр сделал ряд обнадеживающих заявлений. Например, о том, что добыча сланцевой нефти не сможет компенсировать растущий рост потребления, как бы этого ни хотелось Соединенным Штатам. "Я не боюсь сланца - он не решит всех проблем, не закроет рост потребления", - приводит слова Новака ТАСС.

По мненю главы Минэнерго, в ближайшие время компаниям по всему миру нужно будет начать добычу 20 млн баррелей в сутки только для того, чтобы поддерживать текущий уровень извлечения нефти. Еще 10 млн баррелей нефти нужно будет дополнительно добывать из-за роста потребления, который особенно увеличится за счет развивающихся экономик.

Наконец, позитивно сказывается на нефти продолжающееся ослабление доллара. Курс американской валюты не отреагировал на возобновление работы правительственных органов после вынужденной приостановки из-за проблем с финансированием. К тому же эксперты все хуже оценивают перспективы затеянной президентом США Дональдом Трампом налоговой реформы. Она пробьет огромную брешь в госбюджете, который и без того насквозь дефицитный, а позитивный эффект для американской экономики окажется слишком краткосрочным. Поэтому доллар продолжает терять вес в сравнении с основными мировыми валютами.

Таким образом, к рекордному скачку нефтяных котировок привели все три события, которые эксперты называют в настоящий момент основополагающими факторами влияния на рынок нефти: продолжение диалога между саудовцами и Россией относительно долгосрочных проектов, очередное снижение запасов "черного золота" в США и удешевление доллара, отмечает РИА "Новости".