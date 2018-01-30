Европа терпит колоссальные убытки из-за санкций

Немцы посчитали, сколько за три года ЕС потерял от ограничительной войны с РФ, и прослезились

Сумма экономических потерь Евросоюза от введенных три года назад против России санкций и ответных мер Москвы уже превысила €100 миллиардов. Такие неутешительные цифры привел глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле, сообщает РИА "Новости" во вторник, 30 января.

"Согласно исследованию Кильского университета, убытки от взаимных экономических санкций, введенных в 2014 году, теперь превышают €100 млрд", - заявил Бюхеле.

По его данным, на Россию приходится около 60% потерь, на счет Евросоюза - 40%.

"Таким образом, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, ответственность за который несут политики и который может быть разрешен только дипломатическим путем", - подчеркнул немец.

А в связи с сегодняшней публикацией Вашингтоном "кремлевского списка" Бюхеле выступил категорически против возможных очередных ограничительных мер против России и призвал Европу и США теснее согласовать данный вопрос.

"Мы отвергаем новые экономические санкции. Они только уводят от переговоров, усиливают раскол между сторонами и вызывают тревогу и компаний, создают непредсказуемые риски для экономики", - цитирует агентство представителя ФРГ.

Он считает, что необходимо предусмотреть снятие ограничений в обмен на "ощутимый прогресс в мирном процессе" в Донбассе. По мнению Бюхеле, тот факт, что Вашингтон "в настоящее время не планирует новых санкций", является положительным сигналом. Это немец говорил еще до того, как позже во вторник глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал, что за "кремлевским докладом" обязательно последуют санкции. Слова американского министра привел в Twitter репортер The New York Times Аллан Рапопорт.

Надо заметить, что предприниматели из Европы ощущают вполне закономерную обеспокоенность по поводу обнародованного списка. Так, документ уже раскритиковала Ассоциация европейского бизнеса. Там "убеждены в том, что "кремлевский доклад" усиливает состояние неопределенности в российской деловой среде и может также затронуть интересы европейских инвесторов, европейских компаний, ведущих бизнес и торговлю с Россией", пишут "Ведомости".

Члены ассоциации призвали власти ЕС, США и России "воздержаться от действий, которые могут негативно повлиять на экономическое взаимодействие в будущем, и найти общее, взаимоприемлемое решение политических споров в духе мира и согласия".

Напомним, в "кремлевском списке" 210 граждан РФ - все федеральные министры и глава правительства, руководство администрации президента, руководители госкомпаний и российские миллиардеры.

