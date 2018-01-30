"Кремлевский доклад" признали пустым местом

Это всего лишь документ для внутреннего пользования, а не орудие возмездия, заявил американский посол

Передача в Конгресс США списка высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов не означает автоматического введения санкций. Ситуацию вокруг "кремлевского доклада" драматизировать не стоит. Такого мнения придерживается посол США в РФ Джон Хантсман.



"Это всего лишь доклад, который требуется законом и готовится Минфином и Госдепом, а Конгресс США, обладая этим докладом, принимает решение, что с ним делать, стоит ли его делать публичным. Я бы сказал: не надо, чтобы эмоции преобладали, это не новые санкции, это всего лишь доклад", - заявил дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Офис по контролю над иностранными активами Минфина США поименно перечислил законодателям список лиц, обладающих влиянием в России, и "ничего более", отметил Хантсман. Таковы требования закона "О противодействии противникам США посредством санкций".

Накануне американский посол выразил надежду на то, что в нынешнем году отношения между Россией и США улучшатся и санкционный вопрос этому не помешает. "Что действительно важно в американо-российских отношениях, так это то, что нужно продвигаться вперед, а не смотреть назад", - указал дипломат.

По словам Хантсмана, прошлый год был сложным в отношениях между странами, "возможно, самым сложным из всех". Отчасти это было вызвано принятием в США нового санкционного закона. "2018-й должен быть лучше, и он будет лучше, только если мы будем вместе работать над общими вызовами, начнем диалог по разным вопросам. Мир станет гораздо лучше, если РФ и США будут работать вместе; у нас еще много работы", - сказал посол.

Министерство финансов США опубликовало открытую версию "кремлевского доклада". В него были внесены все члены правительства РФ, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет более $1 миллиарда.

Всего список насчитывает имена 210 человек. Он поделен на несколько частей - администрация президента, кабинет министров, "политические лидеры" и "олигархи". Документ также содержит секретное приложение с "дополнительной информацией". Фигуранты секретного списка "могут быть ниже по рангу или иметь состояние менее $1 млрд", отметили в OFAC. Представители ведомства также подчеркнули, что список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов пока не вводятся.

Между тем в России публикацию доклада восприняли не так, как предполагали американцы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что публикация списка требует анализа, поэтому пока что делать далеко идущие выводы не нужно. Однако его фигуранты "де-факто названы врагами США", отметил представитель Кремля.

"Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США… Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление", - сказал Песков.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал публикацию доклада "очередной попыткой заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику". При этом потенциальные ограничения могут нанести существенный ущерб интересам европейского бизнеса. "Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты. Более того, меры, которые хотят принять США, затронут многие государства", - заключил политик.