Государственный суверенитет РФ нуждается в защите, убеждены в Совете Федерации

Российские сенаторы разработали законопроект о защите государственного суверенитета РФ. В нем говорится о недопустимости вмешательства во внутреннюю политику страны. Эксперты видят прямую связь между этой инициативой и публикацией американского списка приближенных к Кремлю чиновников и бизнесменов, хотя в Совфеде это отрицают.

По словам автора проекта закона, сенатора Людмилы Боковой, появление документа обосновано необходимостью введения понятия "вмешательство в суверенитет". В феврале должно состояться заседание временной комиссии по защите государственного суверенитета, где будут предложены различные формулировки этого термина. Скорее всего, в результате получится не отдельный закон, а поправки в текущее законодательство, которые будут сформулированы исходя из имеющихся прецедентов, передает "Газета.ру".

Пока что в качестве рабочей принята такая формулировка: "Под вмешательством извне во внутренние дела понимается не основанная на общих принципах международного права и международных договоров деятельность иностранных государств, юридических лиц и физических лиц, их объединений, имеющих целью изменение основ конституционного строя, территориальной целостности, состава и структуры государственной и муниципальной власти".

В Совфеде говорят, что "кремлевский доклад" и законопроект о защите государственного суверенитета не связаны между собой. Мол, такая идея обсуждалась еще в прошлом году, а то понятие суверенитета в Конституции РФ закреплено, хотя о его защите там не сказано ни слова. "Ситуация с законом о СМИ-иноагентах была точечной историей. Ни о каких зеркальных мерах на данном этапе речи не идет", - сообщил источник, знакомый с работой комиссии.

Эксперты, впрочем, не сомневаются, что речь идет о непосредственной реакции верхней палаты на выход "кремлевского доклада". Но они указывают на то, что в подобных шагах нет никакой необходимости.

Понятия закрепленного в Конституции суверенитета вполне достаточно, считает член совета директоров близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. "Мне кажется, что здесь все-таки речь о вечном административном жаре в логике: "все как-то ответили, и мы должны". Но пока я не вижу, чего этим реально можно добиться. Россия и так суверенное государство. Просто активные и неравнодушные граждане хотят что-то сделать", - отметил политолог

Закон о суверенитете уже есть и называется он "Конституция РФ", соглашается с Кузнецовым глава президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его словам, если уж так хочется ответных мер, то лучше обойтись без "громких слов", а принимать "конкретные и прикладные меры", как в случае с законом о СМИ - иностранных агентах.

По-настоящему действенный ответ на "кремлевский доклад" России будет дать сложно. Можно напечатать список американских чиновников вплоть до уровня замминистра и присоединить к нему американский список Forbes, но это будет похоже на "политический троллинг". "В отличие от США Россия не является крупным оператором международной финансовой системы", - отмечает Лукьянов, а потому указанным в российском ответном списке лицам едва ли будет нанесен какой-то урон.

Сейчас любой ответ на доклад будет, скорее, пиар-акцией, полагает политолог Вячеслав Смирнов. По его словам, в российском народе санкции принимают позитивно - выходит, что те, кто под них попал, работают на "благо России".

"Кремлевский доклад", в который вошли более 200 высокопоставленных чиновников и видных предпринимателей России, включая практически все правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, был подготовлен в рамках принятого в августе прошлого года закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Само по себе попадание в список не означает, что против его фигурантов будут введены санкции, однако потенциально такая опасность есть.

По мнению наблюдателей, публикацию доклада непосредственно перед началом активной фазы президентской кампании в России следует расценивать как попытку влияния на внутриполитические процессы. Речь не о смене политического режима, а о потенциальной попытке корректировки курса Кремля, который не устраивает Вашингтон.