Олигархи из "кремлевского доклада" уже лишились миллиарда
Стоимость активов ведущих российских предпринимателей за минувшие сутки упала на $1,1 млрд, подсчитал РБК, основываясь на данных онлайн-рейтинга Forbes. Пострадали в первую очередь бизнесмены, которых в Вашингтоне причислили к "олигархам, приближенным к Кремлю". В частности, 96 человек из них вошли в доклад Минфина США, подготовленного в рамках принятого летом 2017 г. закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
Доклад был опубликован во вторник, 30 января, примерно в 08:00 мск, а уже к 21:00 мск совокупное состояние упомянутых в нем российских бизнесменов, по удивительному совпадению входящих в топ-рейтинг Forbes, сократилось на $1 млрд с лишним.
Самый чувствительный удар был нанесен по активам главы "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова - они упали в цене на $226 миллионов. Состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина сократилось на $205 миллионов. Бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов лишился $102 миллионов.
Впрочем, эксперты отмечают, что могло быть и хуже. Судя по всему, американцев, желающих побольнее задеть российских предпринимателей, подвела лень. Все отметили, что "список олигархов" был составлен небрежно, в основе лежало богатство бизнесменов, а не их политические пристрастия. В частности, в докладе упомянуты даже лица, давно покинувшие страну и против которых в РФ заведены уголовные дела.
К списку чиновников и министров Минфин подошел столь же формально. По мнению экспертов, документ был просто скопирован из Forbes. В него включили имена более чем 200 российских чиновников и олигархов, напоминает URA.RU.
Олигархи из "кремлевского доклада" уже лишились миллиарда
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