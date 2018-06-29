Око за око: Канада объявила войну США
На родине хоккея приготовили ответный удар Америке. С 1-го июля Канада вводит пошлины против Штатов, сообщила глава МИД страны Христя Фриланд.
Напомним, в марте США обязали импортеров стали и алюминия платить пошлины, по 25% и 10% соответственно. В Европе этот шаг расценили как начало торговой войны, отзеркалив американские действия.
Теперь очередь страны кленового листа. "У Канады нет другого выбора, кроме как ответить умеренными, полностью взаимными мерами по принципу "доллар за доллар", – цитирует Фриланд CNBC.
Теперь ставка новых ввозных "поборов", которыми
обложена часть товаров из США, составит 15 и 25 процентов. Общая сумма
американского импорта, которого коснутся пошлины, составит $12,6 млрд.
При этом министр иностранный дел уточнила, что Оттава готова отменить торговые сборы, если Вашингтон поступит аналогичным образом. Но только после него.
Также министр отметила, что в Канаде посодействуют сталелитейной промышленности, помогут производителям алюминия и фермерам, на что власти страны намерены выделить порядка полутора миллиардов долларов.
"Мы не будем устраивать эскалацию, но и не отступим", – заявила глава внешнеполитического ведомства, подчеркнув незаконность действий Белого дома.
Ответная реакция, по словам Фриланд, вполне справедлива, поскольку оправдывается рамками ВТО и зоны свободной торговли НАФТА, включающей Канаду, Мексику и США.
"Наши действия являются ответными. Действия США незаконны в рамках ВТО и НАФТА, поэтому мы и подали туда иски", – отчиталась политик.
"Поборы" американских властей объединили против Вашингтона страны ЕС и охладили отношения с ключевых партнеров в Европе и Азии. Эксперты поговаривают о начале торговой войны и создании новых политических союзов.
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