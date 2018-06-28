Европа отомстит США за смену политического курса
Пошлины, введенные американским правительством, объединили против Вашингтона страны ЕС. К примеру, Великобритания намерена защищать свою сталелитейную промышленность от поборов США всеми возможными способами, заверил министр международной торговли страны Лиам Фокс.
"Мы смотрим, какое влияние может оказать любая отклонение, и нужно ли нам вводить гарантии для защиты производителей стали в Великобритании", – цитирует министра Reuters.
При этом Фокс подчеркнул, что "наступательные действия" власти наметили на середину июля. "Как только у нас появятся доказательства, которые позволят оправдать данное решение, мы им воспользуемся", – уточнил британский политик.
Преференции разозлили также Германию. Ее канцлер Ангела
Меркель назвала допсборы незаконными. В Берлине считают, что разговор с
Америкой еще не окончен. Однако, по словам Меркель, немцы против торговой войны.
"Каким образом мы вступим в эти переговоры – это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны", – заверила канцлер в бундестаге, сообщают "РИА Новости".
Ответное слово последовало из Франции, президент которой также выразил протест. Эмманюэль Макрон заявил, что Европа, включая возглавляемую им страну, не будет плясать под чью-либо дудку в торговой сфере.
"Есть твердое желание не подчиняться ничьим указам, но защищать европейские интересы и принципы многосторонности в мировой торговле", – передает слова Макрона "ТАСС".
Французский лидер также пообещал, что данный вопрос непременно включат в повестку саммита ЕС, сообщает "Национальная служба новостей".
В марте Штаты обязали импортеров стали и алюминия платить пошлины, по 25% и 10% соответственно. В Европе этот шаг расценили как начало торговой войны, отзеркалив американские действия. Впрочем, конфликт на международном рынке не исключает и ряд экспертов.
Получается, что поборы США перекраивают политические союзы.
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