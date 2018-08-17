Китай отрабатывает удары по США

Пентагон увидел бомбардировщики КНР над Америкой

Не только Россию США сейчас рассматривают как "империю зла" и "источник агрессии", но и Китай, который в последние годы стал настоящим бельмом в глазу главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Как сообщает CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, Китай активно наращивает флот стратегических бомбардировщиков на базе советских Ту-16, снятых с вооружения в России только в начале 1990-х годов. Китайские Xian H-6К оборудованы более современной электроникой, новыми турбовентиляторными двигателями Д-30КП-2 российского производства, боевой радиус увеличен с 1,8 тыс. до 3 тыс. километров. Но главное, самолет может нести сразу 6 крылатых ракет, включая свою версию российского "Кинжала", которую Китай сейчас активно испытывает. А также ракеты CJ-10A, являющиеся копиями российских Х-55. Для справки, дальность поражения – 3 тыс. километров. Китай может угрожать ими и России, даже не заходя в зону действия ПВО.

В штабе Пентагона констатируют: за последние три года китайская Народно-освободительная армия стремительно расширила зону покрытия надводных военных операций. Пекин накопил опыт в критически важных морских районах и обучал нанесению ударов по США личный состав и союзников.

Китай, по данным американских военных, получил "триаду систем доставки ядерного оружия", то есть подводные лодки, ракеты и стратегическую авиацию. В мае Xian H-6К впервые приземлились на спорных островах Спратли, где китайцы построили искусственные острова-базы с взлетными полосами. Теоретически с этой базы бомбардировщики могут достать американский Гуам.



И это еще не все. По данным Пентагона, Китай разрабатывает свой бомбардировщик-невидимку наподобие американского В-2 Spirit, также способного нести ядерное оружие. Самолет может поступить в войска уже через 10 лет. К слову, Россия работы над такой машиной заморозила. Но Китай продолжает вести активную охоту за секретными технологиями, и небезуспешно.