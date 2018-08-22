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F-22 натаскивают против России

Фото: flickr.com
США угрожают своим истребителем

Авторы The National Interest побывали на учениях крыла истребителей F-22, пообщались с пилотами и убедились, что самолеты готовят к особенной миссии и так называемой "высшей угрозе", под которой следует понимать конфликт с Россией или Китаем.

Летчики F-22 даже тренируются отдельно от других. В ходе недавних учений шесть эскадрилий истребителей вместе с техниками перебросили в другую часть базы, где они вели учебные бои "на отшибе", без взаимодействия с другими подразделениями. Это истребительный спецназ, задача которого максимально быстро развернуть крыло и "отбомбиться" по целям.

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Летчики F-22 настолько уверены в своих машинах, что даже считают возможным допустить какие-то ошибки и все равно одержать верх над противником.

"У вас может быть очень плохой день. Но самолет все равно будет хорош", – сказал один из пилотов F-22 с позывным "Крэш". Превосходство в скорости, маневренности и малозаметности, по его словам, компенсирует даже тактические ошибки.

Поэтому этот самолет приказано использовать только в крайних случаях, и то, что F-22 видели в Сирии, – скорее исключение из правил. "Конфликт низкой интенсивности" – не наш хлеб, – бравируют пилоты, – мы нужны, когда надо открыть дверь с ноги".

Фото: flickr.comПо данным NI, летчики "двадцать вторых" имитируют бои против десяти истребителей четвертого поколения, чтобы выжать максимум из этой машины. Также F-22 тренируются противостоять комбинированной угрозе, например, нескольким Су-27 или Су-35С и ЗРК С-400, и крайне редко американский истребитель терпит фиаско. Здесь все-таки стоит оговориться, что США располагают только Су-27 и, конечно, у них нет С-400, которые лишь отдаленно имитируют "Пэтриоты", по некоторым характеристикам уступающие российским ЗРК.

Тем не менее американцы уверены, что они одержат верх над русскими. И единственная проблема только в том, что очень трудно "держать планку", то есть постоянно тренироваться на должном уровне.

Пилотов F-22 учат уничтожать противника до того, как его обнаружат. А если дело дошло до ближнего боя, значит, что-то пошло не так. В этом случае ситуацию подробно разбирают.

Фото: flickr.comАмериканские эксперты соглашаются с летчиками, отмечая, что недавно F-22 получили модернизированные ракеты Raytheon AIM-9X Sidewinder, а также новое программное обеспечение Block 3.2A/Update 5.

Единственным недостатком самолета можно считать только отсутствие у пилотов нашлемных дисплеев helmet-mounted cuing system (HMCS). Но, как уверяют пилоты, и без них они способны доминировать в воздухе.

Александр ИЛЬИН
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