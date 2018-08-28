F-35 оставит Россию в Сирии не у дел

США очень рассчитывают на свой новый истребитель

О том, что армия РФ получила бесценный опыт в Сирии и проверила в деле десятки видов вооружений, российские СМИ сообщают регулярно. Это и опробованная боевая машина поддержки танков "Терминатор", и боевой робот "Уран-9", и первое боевое применение ракетоносцев Ту-95 наконец. Не говоря уже о тактических навыках, которые получили бойцы сил специальных операций.

А вот какой опыт извлекли американцы, которые тоже ведут боевые действия на территории Сирии и применяют такие истребители, как F-22, практически никто не говорит.

Журналисты американского издания Defense News расспросили военных США о командировках Сирию, и те признали, что используют свою миссию как возможность оценить боевые способности России и разработать стратегию противодействия.

Как заявил уходящий в отставку глава Центрального командования ВВС США Джеффри Харриган, сначала летчики концентрировались на борьбе с исламистами. Однако в течение последних 18 месяцев они начали собирать информацию о русских. Особенно центральное командование интересовало, как ВКС РФ использует истребители Су-35С и бомбардировщики Су-34. Пилоты уже внесли некоторые коррективы в учебные бои с предполагаемыми российскими летчиками. Так, определенные инструкции получили летчики F-22, чей потенциал в Сирии так и не был раскрыт, потому что "истребительный спецназ" готовят для высокотехнологичного противника вроде Китая и России.

По словам Харригана, сейчас в Центральном командовании ждут F-35B с вертикальным взлетом и посадкой. Благодаря самым современным датчикам этот самолет обеспечит "более глубокое понимание оперативной среды". То есть фактически "тридцать пятый" будет шпионить за русскими и "разнюхивать" тактические схемы истребителей и бомбардировщиков ВКС РФ.

В ВВС США уверены, что F-35 даст им самое ценное на войне – информацию. Истребитель ускорит ее сбор и обработку, а затем будет передавать данные другим подразделениям. Кроме того, американские F-35 будут тесно взаимодействовать с израильскими.

По мере использования F-35 в Сирии машину смогут улучшать буквально на ходу. Это касается и системы вооружения, и программного обеспечения, которое и так постоянно модернизируется.

Стоит отметить, что российская авиация не раскрыла в Сирии все свои тактические схемы. Более того, по мнению военных экспертов, в том числе зарубежных, боевой потенциал Су-35С на Ближнем Востоке совершенно не был раскрыт и истребитель готовили совершенно для других задач, например, противодействия F-22, пока не подоспел Су-57. Но в США верят, что их "двадцать второй" и "тридцать пятый" благодаря радарам одержат над русскими верх, как и над другими истребителями поколения 4+.