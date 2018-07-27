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США усовершенствовали истребитель F-15

F-15. Фото: wikipedia.org
Вооруженный до зубов самолет может стать альтернативой F-35

Самый быстрый и, по мнению военных экспертов, один из самых опасных американских истребителей получит новую жизнь. Компания Boeing разработала новую модификацию самолета, который получит модную литеру X. Но главное, F-15Х вооружат рекордным количеством ракет "воздух – воздух", 22 штуки, что, безусловно, повысит его боеспособность.

Как пишет The Drive, F-15 ожидает глубокая модернизация. За основу будет взята экспортная версия для Катара F-15QA, но самолет существенно изменится: усовершенствованная внутренняя структура планера, шлем пилота со встроенным дисплеем JHMCS II, радар APG-82, современные средства связи и навигации, новые узлы вооружений – и это далеко не все.

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В качестве альтернативы ракетам летчик сможет взять 28 управляемых высокоточных авиабомб GBU-39 и 8 ракет "воздух – воздух". Самолет предыдущей модификации мог взять под крыло только 10 ракет, получается, что F-15Х будет в два раза опаснее.

Фото: flickr.com/-ewart-И что немаловажно, F-15X будет намного дешевле F-35, не говоря уже о превосходстве в скорости. Ранее в ВВС США уже задумались об отправке "пятнадцатого" на пенсию, однако после предложения "Боинга" военные определенно возьмут паузу. США однажды уже списали палубные F-14 и впоследствии сильно пожалели, так как более современные, но менее скоростные и дальние F/A-18 просто не в состоянии преследовать российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22 и Ту-160, которые теперь еще вооружаются гиперзвуковыми ракетами.

Александр ИЛЬИН
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