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Самолет будущего пылится в музее

YF-23. Фото: flickr.com/davereynolds1
США вспоминают истребители-призраки

F-22 и F-35 знают во всем мире. Их еще любят противопоставлять российским Су-57 и Су-35С, хотя самолеты по понятным причинам никогда не встречались в небе. Но не всем известно, что Пентагон мог принять на вооружение совсем другие самолеты, которые проиграли в конкурсе и навсегда остались в единственных экземплярах. Они могут летать и выполнять боевые задачи, но оказались никому не нужными.

Одним из "живых трупов" истребительной авиации США стало детище "Боинга" – X-32, который по своим характеристикам не уступал F-35, но в ВВС его сочли слишком уродливым. Чтобы снизить стоимость машины "Боинг" сконструировал цельное дельта-крыло и отказался от сложного турбовентиляторного подъемника, как у F-35. Вместо этого "Боинг" выбрал ту же систему вектора тяги для вертикальной посадки, как у проверенного штурмовика AV-8 Harrier.

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X-32 истребитель. Фото: wikipedia.orgX-32 разгонялся до скорости 1,6 Маха, брал под крыло шесть управляемых ракет "воздух-воздух" AIM-120 или две ракеты и две бомбы во внутреннем отсеке. Радиус действия и стелс-характеристики у Х-32 примерно такие же, как у F-35. "Тридцать второй" можно было оборудовать той же самой электроникой, которая сейчас стоит на F-35. "Боинг" подвело только одно – внешний вид. Самолет чем-то напоминает смеющегося кашалота. А как известно, летчики-истребители любят летать на красивых самолетах, в противном случае над ними просто будут смеяться. Поэтому Пентагон выбрал более дорогой F-35. Возможно, на решение повлиял и опыт Lockheed Martin в производстве такого самолета как F-22, который получил хорошие отзывы у военных.

F-22 . Фото: flickr.com/jerry_lakeВместе с тем, ряд американских военных экспертов полагает, что полностью отказываться от Х-32 было не нужно. Самолет мог бы прекрасно послужить в морской пехоте. Более простая конструкция и начинка избавила бы летчиков от множества проблем, которые сейчас испытывают пилоты F-35.

С F-23 совершенно другая история. Этот самолет, произведенный всего в двух экземплярах безумно красив. Своим профилем он напоминал легендарного разведчика SR-71 "Черный дрозд", летавшего на запредельных скоростях и высотах. YF-23 обладал лучшей малозаметностью, чем F-22 и был быстрее. Но уступил "двадцать второму" в маневренности из-за двигателя с управляемым вектором тяги на последнем.

По мнению авторов журнала The National Interest, в дело вмешался еще бюрократический фактор. В Пентагоне существовало сильно лобби машин Lockheed Martin, а YF-23 был детищем Northrop. Окончательно перевесило чашу весов в сторону "двадцать второго" решение моряков. Они выбрали F-22, так как надеялись, что на его базе будет построена корабельная версия. Что ж, этого так и не произошло.

YF-23. Фото: flickr.com/mashleymorganС обоих YF-23 – "Черной вдовы-2" и "Серого призрака" сняли двигатели и раздали самолеты музеям. И это при том, что "двадцать третий" по многим параметрам опережает все существующие истребители США. Военные эксперты полагают, что наработки YF-23 будут использованы в создании самолета шестого поколения. Либо на его основе будет создан дальний перехватчик наподобие российского МиГ-31, только более современный.


Александр ИЛЬИН
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