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США нашли слабое место Су-35

Фото: mil.ru
Самолет не раскрыл свой потенциал

Российский Су-35С, который некоторые пилоты считают лучшим истребителем из когда-либо создававшихся, справедливо вызывает уважение за рубежом. Несмотря на отсутствие радара с активной фазированной решеткой, этот самолет быстр, маневренный и очень опасный, в том числе, для истребителей пятого поколения. Не секрет, что в России ведется активная работа над тем, как свести "технологию скрытности" невидимок на нет. И определенные успехи уже достигнуты.

Тем не менее, небезызвестный журнал The National Interest нашел слабые места в российской машине, которая по мнению издания, не в состоянии противостоять F-22 Raptor.

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Фото: flickr.com/mashleymorganКак пишет NI, Су-35 в Сирии так и не смог продемонстрировать свой потенциал, так как максимум, что он делал, наносил ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Но у него не было возможности пересечься с высокотехнологичными самолетами противника, чтобы показать, на что он способен. Поэтому маркетинговое продвижение Су-35 якобы сдерживается.

С этим можно поспорить, потому что как раз после боевого применения самолета в Сирии к машине на авиафоруме МАКС-2017 был особенно повышенный интерес. В феврале этого года Россия подписала контракт на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35. Истребителями активно интересуются Пакистан. А в ноябре прошлого года Китай получил уже 14-й самолет Сухого, поставленный по контракту 2015 года. Всего Пекин заказал 24 истребителя Су-35.

 

 

Правда, под вопросом экспорт "сушек" в Индию, которая является одним из основных покупателей российской техники и вооружений. В последнее время Нью-Дели критикует качество самолетов РФ, в основном, МиГов и поглядывает в сторону США.


Александр ИЛЬИН
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