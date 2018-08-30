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F-35 критически не готов в бою

Фото: flickr.com
Пентагон опасается закрытия проекта

Снискав славу самого обсуждаемого самолета, американский F-35 продолжает волновать экспертов. То самолет называют непобедимым и невероятно маневренным, то откровенно недостроенным и слабым.

Накануне эксперты некоммерческой организации Project On Government Oversight (POGO) уличили комиссию Пентагона в том, что она без видимых причин переквалифицировала некоторые критические недоработки во второстепенные.

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Как напоминает POGO в своем докладе, в июне главное контрольно-бюджетное управление Минобороны США заявило о 966 явных недоработках самолета. Причем 111 из них были признаны критическими, то есть влияющими на надежность, эффективность и безопасность машины.

Однако позже 19 дефектов без объяснения причин были перемещены из первой категории во вторую, что значительно упростило истребителю путь в войска и ускорило экспортные поставки. И главное – это сэкономило деньги, которых и так на F-35 было потрачено фантастически много. Вся программа оценивается в $1,5 триллиона. По мнению экспертов POGO, чиновники Пентагона из опасения, что проект могут закрыть из-за огромных затрат, решили взять ситуацию под свой контроль.

Среди недостатков, перемещенных с чьей-то легкой руки во вторую категорию, значится ненадежная работа системы аварийного оповещения после катапультирования пилота. О том, что летчик катапультировался, на земле просто могут не узнать.

Кроме того, есть проблема с крюком-фиксатором, который нужен для аварийной посадки. Оказалось, что он способен серьезно повредить самолет.

Фото: flickr.comНаконец, пилоты F-35 не могут прочитать координаты целей, заданные для высокоточных бомб. В результате они не могут отменить бомбовый удар, чтобы, к примеру, избежать жертв среди мирного населения или своих же сухопутных подразделений. В бою ситуации бывают разными.

Масла в огонь подливают морские пехотинцы, в части которых уже поступили F-35B. Они уверяют, что самолет плохо защищен от молний, которые могут вызвать возгорание топливных баков.

Тем не менее американцы активно продвигают свой F-35 и, скорее всего, доведут его до большой серии. Причина одна – этим истребителем США намерены вооружить всех своих союзников по НАТО, а также Японию и Израиль, куда уже начали поступать F-35. Эти самолеты Пентагон намерен использовать в одной связке с машинами поколения 4+, а также истребительным спецназом F-22. Тактические схемы уже нарабатываются в Европе, причем натаскивают летчиков на российские Су-35С и Су-30СМ.

Александр ИЛЬИН
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