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Россия не может заменить украинские Ан-12

Ан-12. Фото: mil.ru
Альтернативный Ил-276 полетит еще нескоро

Российские военные продолжат летать на транспортниках Ан-12 еще как минимум 12 лет – до 2030 г., несмотря на то что в последнее время участились аварии "Антонова".

О сроках службы "двенадцатого" пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в авиастроительной области. Все это означает лишь то, что новый российский военный транспортник Ил-276 увидит небо еще нескоро. И российские десантники, как и их отцы и деды, будут прыгать с парашютами с самолета, задуманного еще Никитой Сергеевичем Хрущевым.

Военные транспортники – больная тема для российских вооруженных сил. Особенно после сорвавшегося контракта с Украиной о поставке Ан-178, которые как раз должны были заменить "двенадцатые". В результате "Антонов" остался без главного заказчика с несколькими машинами, которые возит по выставкам. А Россия – без логичной замены парка Ан-12, насчитывающего в настоящее время порядка ста машин.

Ан-178. Фото: wikipedia.orgИ если с заменой Ан-24 и Ан-26 дела обстоят еще более-менее – отечественный Ил-112В должен полететь в ближайшее время, то придумать замену среднему Ан-12 оказалось гораздо сложнее.

На "Ильюшине" обещают Ил-276, но первый полет машина совершит только в 2023 г., после этого начнутся испытания, которые также могут затянуться на несколько лет. Вот и получается, что из стареньких Ан-12 Минобороны выжмет все что можно, как и из другого старожила ВВС – ракетоносца Ту-95.

Ил-112. Фото: wikipedia.orgСправедливости ради стоит сказать, что летчики любят Ан-12 за надежность, простоту и живучесть. Самолет неоднократно применялся в зоне боевых конфликтов – в индо-пакистанской войне, Африке, Афганистане, Чечне. А аварийность самолета ничуть не больше, чем у других машин аналогичного класса. Уже другой вопрос, что бортовое и навигационное оборудование самолета устарело, а модернизация машины в последние годы не проводилась. Тем не менее она успешно летает, а китайцы продолжают штамповать копию советского самолета Shaanxi Y-9. Это ли не показатель качества и надежности.

Александр ИЛЬИН
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