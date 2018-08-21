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Россия побьет США "простым оружием"

Фото: mil.ru
В США проанализировали заявления российских аналитиков

В США проанализировали заявления экспертов РФ о том, что сложность и высокотехнологичность вооружения, например, истребителей F-35 может сыграть плохую шутку с американскими военными. Как пишет The National Interest, с одной стороны, это, конечно, пропаганда, но с другой, с некоторыми тезисам нельзя не согласиться.

Поводом для статьи стало интервью Sputnik News военного эксперта Дмитрия Дрозденко, который в пух и прах разнес истребитель F-35, назвав его "слишком высокотехнологичным" самолетом. По мнению эксперта, война радаров, когда один истребитель будет пытаться засечь другой на большом расстоянии, будет вестись один день. А на следующий – летчики будут воевать, как делали это всегда.

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Именно поэтому ВКС РФ делает основную ставку на Су-35С, Су-30СМ и МиГ-35, а американцы модернизируют свои F-16, F/A-18 и F-15 и не думают возобновлять производство F-22 пятого поколения, предпочитая "делать бизнес" на F-35. С этим самолетом связаны контракты на триллионы долларов, поэтому Вашингтону выгодно "пиарить" его как самый совершенный.

Фото: flickr.com/ForsvarsdepartementetNI признает эти доводы состоятельными. В 1950-х гг. в США считали, что будущее воздушного боя заключается в поединках на большом расстоянии. Но война в небе Северного Вьетнама доказала обратное. "МиГи" и "Фантомы" бились в ближнем бою, как во Вторую мировую.

Ставка США на высокотехнологичное оружие объясняется тем, что американцы исторически используют экспедиционные войска, оставаясь несколько в стороне благодаря географическому положению. Россия же пережила в ХХ в. несколько войн, которые велись на бескрайних просторах в разных климатических условиях. Всегда ли сработает высокотехнологичное оружие? Конечно, нет. Главным показателем станет надежность и живучесть, а не ювелирная точность и количество "наворотов". Такое вооружение могут использовать только те, кто могут с ним обращаться, то есть сами американцы и, например, израильтяне, которые имеют богатый опыт. Это может не сработать на большой войне.

Фото: wikipedia.org/Pacific Aviation MuseumВозможно, по этой же причине в Минобороны не торопятся закупать Су-57 и танки "Армата", предпочитая пока иметь дело со "старыми добрыми" истребителями на базе "двадцать седьмого" и Т-72.

Технологии технологиями, а война войной. С этим американцам пришлось согласиться.

Александр ИЛЬИН
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