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США испугались российских хакеров

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Weber
Американцы защитили страну от "атак" Москвы

В Киберкомандовании США создали особую группу, которая должна защитить страну от возможных кибератак со стороны России. Об этом рассказал командующий генерал Пол Накасоне.

Он утверждает, что потенциал Москвы в киберпространстве значительно вырос и это представляет большую угрозу безопасности не только для Вашингтона, но и всего мира.

"Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016-2017 годов", – цитирует его РИА "Новости".

Отмечается, что Соединенные Штаты усилили защиту в этой сфере после обвинений в адрес России о якобы вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

При этом в Москве полностью отрицают свою причастность. Во время встречи Путина с Трампом российский лидер подчеркнул, что наша страна не вмешивалась во внутренние дела США.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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