Москва заставит Вашингтон прислушаться к мнению России
США пытаются доминировать над всем миром, однако Россия сделает все, чтобы Штаты начали ее уважать. Так прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков введенные сегодня Вашингтоном антироссийские санкции из-за мартовского инцидента в Солсбери.
"Но высокомерие силы, абсолютная убежденность в собственной исключительности, в том, что США – это отдельная, стоящая над всеми общность благословенных Богом людей, структур, политиков, чего угодно... Это сейчас полностью доминирует. Но мы будем словом и делом доказывать обратное. В конце концов, мы заставим их уважать себя и считаться с нашим мнением", – заявил дипломат в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По его мнению, сейчас люди "живут в плену иллюзий, что Россию можно как-то сломать, как-то свернуть в бараний рог", однако единственным приемлемым для Москвы вариантом отношений являются лишь абсолютное уважение международного права, взаимный баланс и учет интересов друг друга.
"Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или с еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся, к этому готовятся экономический блок, военный блок", – отметил Рябков.
Он подчеркнул, что российская дипломатия "позиций не сдает".
"Она продолжает борьбу за укрепление российских позиций в мире по всем направлениям: на Ближнем Востоке, в Северо-Восточной Азии, в Африке, в Латинской Америке, в Европе – мы будем искать возможности для нормальной работы и мы будем давать отпор тем, кому эта нормальная работа не нужна и кто видит в нас противника и пытается нас подавить", – добавил представитель МИД.
Также Рябков уточнил, что на экономические санкции не обязательно отвечать такими же ограничительными мерами. В любом случае окончательное решение будет принимать глава государства.
"Сейчас все это дело выставлять на показ и обсуждать – это ослаблять свои же позиции, потому что тогда американцы будут знать, как мы ответим, и будут к этому готовиться", – разъяснил он.
На прошлой неделе на Смоленской площади сообщили,
что ответные меры не должны наносить ущерб самой России. В дипведомстве уточнили, что Москва не станет прекращать экспорт
ракетных двигателей и авиационного титана в Штаты.
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