Немецкие СМИ рассказали о стратегии Москвы в борьбе с американской валютой

Российские власти все более отчетливо ведут политику замещения "вечнозеленого", поскольку не питают иллюзий касательно налаживания отношений с Западом в обозримом будущем. К такому выводу пришла газета Die Welt.

Автор издания обратил внимание на то, что Россия активно наращивает закупки золота. В июле этого года золотовалютный резерв РФ пополнился рекордным с ноября прошлого года объемом – 26,1 тонны. В целом, за минувшие 10 лет запасы золота страны выросли с 457 до 1,944 тысяч тонн, и теперь по этому показателю она занимает пятое место, оставляя позади даже Китай.

Кроме того, отмечает издание, Москва распродала большую часть долговых бумаг Федерального казначейства США. Таким образом, она хочет избавить национальную экономику от зависимости от доллара в условиях санкционной войны.

По мнению американского эксперта Джеймса Райкардса, у президента России Владимира Путина "есть план". Золото – идеальный способ защититься от скачков курса валют, связанных с введением санкций.

"Российский президент покупает золото, потому что доллар используется как оружие против России", – пояснил специалист.

Профессор финансов Университета Джона Хопкинса Стив Банке также объяснил действия России попыткой выйти из-под влияния доллара. Поскольку Россия вынуждена противостоять финансовым санкциям, которые ставят под угрозу национальную безопасность, золото становится идеальным средством страхования собственной валюты.

"Золото не выдается государством и, следовательно, не ведет ни к каким политическим угрозам", – сказал Банке.

Профессор напомнил о предсказании лауреата Нобелевской премии Боба Манделла, который еще 20 лет назад заявил, что золото будет играть более значимую роль в международной денежной системе в XXI веке. По словам Банке, это предсказание вполне может стать реальностью, учитывая то, что президент США Дональд Трамп все чаще использует доллар в качестве оружия против других государств.







