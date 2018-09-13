Реакция британцев на интервью "отравителей" Скрипалей позабавила российских дипломатов

Соединенное Королевство во всем, что доносится с российской стороны, видят неправду. Британский МИД не поверил не единому слову из сегодняшнего интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которым Лондон приписал отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ведомстве не сомневаются, что эти мужчины не культуристы, как они были представлены в беседе, а российские спецагенты, о чем Лондон заявлял изначально. Именно они "использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие".

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"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня, как мы видели на протяжении всего времени, они отреагировали запутыванием вопроса и ложью", – возмутился представитель внешнеполитического ведомства Веикобритании, передают "РИА Новости".

Свежий комментарий с берегов туманного Альбиона не ушел от внимания официального представителя МД РФ Марии Захаровой. Как обычно, ее реакция последовала незамедлительно.

"Это говорят те же люди в Форин Офис, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? М-да. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй", – парировала Захарова, выложив пост на своей странице в Facebook.

"Вот на каком основании ровно через 30 или 40 минут (в общем, в течение часа) британская сторона официально назвала их лгунами?! Вот это я не понимаю! Что была сделана экспертиза?", - возмутилась Захарова на брифинге, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее выяснились подробности о жизни "подозреваемых" в так называемом "деле Скрипаля" Александра Петрова и Руслана Боширова. В частности известно, что они работают в фитнес-индустрии и везде следуют друг за другом. Они признались, что были в Солсбери. Городок, где в марте произошел скандально известный инцидент, они посещали по туристическому маршруту.



