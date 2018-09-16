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Разъяренная Скрипалями Мэй набросилась на одинокого Джонсона

Тереза Мэй. Фото: EPA/ТАСС/WILL OLIVER
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Стычка, как всегда, произошла из-за Brexit

Британский премьер, видимо, будучи не в духе из-за не состоявшихся антироссийских санкций, накинулась на бывшего главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Терезу Мэй взбесило сравнение выбранной ей политики по Brexit с "поясом смертника". С критикой стратегии премьера Джонсон выступил в начале сентября. Daily Mail опубликовала его статью, где он назвал текущие переговоры по выходу из ЕС унизительными. Такой тактикой Мэй заворачивает страну в "пояс смертника", заявил он.

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Британский премьер в беседе с BBC назвала его слова "неприемлемыми" и попросила Джонсона впредь воздерживаться от резких высказываний.

Напомним, чуть ранее стало известно о еще одной неприятности для Соединенного Королевства. Увы, санкции против России в связи с дутым "делом Скрипалей" откладываются все из-за того же выхода из Евросоюза.

Как выяснилось, применить ограничительные меры до Brexit у британцев никак не получится. Об этом в парламенте с прискорбием сообщил замглавы МВД страны Бен Уоллес, пишет The Daily Telegraph.

Имеется в виду так называемая поправка Магнитского. Ее одобрили в мае 2018 года. Напомним, из ЕС Британия выйдет 29 марта следующего года. Но переходный период продлится до конца 2020 года. Поправку Магнитского до брексита применить невозможно. Пока неизвестно, когда она вступит в силу – после выхода из Евросоюза или окончания переходного периода. Ясно только одно – исполнение "приговора" России могут отложить года на два. 

Виктория БАЛАЯН
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