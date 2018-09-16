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"Доктор "Новичок": в деле Скрипаля всплыл загадочный врач

Фото: ZUMAPRESS.com
У Петрова и Боширова обнаружились сообщники

Мнимые агенты ГРУ, как выяснилось, действовали не одни.

В отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были задействованы еще два человека. С ними Петров и Боширов могли видеться после приезда в Солсбери. По крайней мере, об этом говорят британские спецслужбы.

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Куратор "отравителей" работает в каком-то посольстве, пишет Sunday Mirror, ссылаясь на источник в правительстве. Кроме того, в устранении экс-полковника ГРУ участвовал врач. Медик следил, чтобы Петров и Боширов сами не умерли от "Новичка", что погубило бы всю операцию.

Сейчас этих так называемых соратников Александра и Руслана ищут сотрудники спецслужб.

Остается лишь запастись попкорном и ждать новых интригующих подробностей от британских СМИ.

Виктория БАЛАЯН
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