Скрипали-3: в Солсбери травятся россияне

В городе снова переполох

Воскресным вечером 16 сентября Солсбери снова встал на уши – в одном из местных общепитов отравились посетители. На месте тут же приехали полицейские и специалисты в химзащитных костюмах. Весь район оцепили.

Как пишет The Daily Mail, во время ужина в итальянском ресторане почувствовали себя плохо двое посетителей – мужчина примерно 40 лет и женщина около 30-ти. По информации Sky News, одним из пострадавших является гражданином России. Кто именно, не уточняется.

Первой версией произошедшего, естественно, стало отравление ядом "Новичок", которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако полиция признала, что это вещество здесь ни причем.

"Мы можем подтвердить, что нет ничего, что говорило бы о том, что был применен "Новичок", – говорится в заявлении полиции графства Уилтшир.

Update regarding earlier incident in Salisbury - https://t.co/Zn49QhJKvi — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 16 сентября 2018 г.

Там также уточнили, что оба пострадавших находятся в больнице Солсбери. Правоохранители признали, что пока неясно, был ли инцидент преступлением или просто несчастным случаем.

Стоит отметить, что что ресторан, в котором произошло новое отравление, находится всего в нескольких минутах ходьбы от садов Королевы Елизаветы, где флакон с "Новичком" нашла британка Дон Стерджесс.