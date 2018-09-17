Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скрипали-3: в Солсбери травятся россияне

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE
продолжениеТроллинг по-русски: Лондон рыдает над "делом Скрипалей"
В городе снова переполох

Воскресным вечером 16 сентября Солсбери снова встал на уши – в одном из местных общепитов отравились посетители. На месте тут же приехали полицейские и специалисты в химзащитных костюмах. Весь район оцепили.

Как пишет The Daily Mail, во время ужина в итальянском ресторане почувствовали себя плохо двое посетителей – мужчина примерно 40 лет и женщина около 30-ти. По информации Sky News, одним из пострадавших является гражданином России. Кто именно, не уточняется.

Первой версией произошедшего, естественно, стало отравление ядом "Новичок", которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако полиция признала, что это вещество здесь ни причем.

 "Мы можем подтвердить, что нет ничего, что говорило бы о том, что был применен "Новичок", – говорится в заявлении полиции графства Уилтшир.


Там также уточнили, что оба пострадавших находятся в больнице Солсбери. Правоохранители признали, что пока неясно, был ли инцидент преступлением или просто несчастным случаем.

Стоит отметить, что что ресторан, в котором произошло новое отравление, находится всего в нескольких минутах ходьбы от садов Королевы Елизаветы, где флакон с "Новичком" нашла британка Дон Стерджесс.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Скрипали-3: в Солсбери травятся россияне

В городе снова переполох

Крым обвинил Киев в кощунстве

На полуострове собрались наказать Украину за издевательства над жителями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей