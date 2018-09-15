Обвинения Британии в адрес "отравителей" Скрипалей рухнули
Все доказательства причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль не выдерживают никакой критики. Точки над "i" расставил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.
Во-первых, опубликованное британскими СМИ фото документа Боширова с грифом "с.с." (совершенно секретно – прим. Утро.ру) из федеральной миграционной службы явная фальшивка. Михайлов объяснил, что в открытом доступе документы с подобными пометками не могут находится – как никак, государственная тайна.
Во-вторых, смешным выглядит доказательство работы Боширова и Петрова на российскую разведку то, что у них "пустая биография". Дескать, ни персональных данных, ни информации об их местах работы, проживания и друзьях нигде нет, поэтому они завербованы ГРУ. По словам Михайлова, если бы они действительно были агентами разведки, то у каждого из них была своя персональная легенда, тщательно проработанная, чтобы не вызывать подозрений.
"Вся информация, которая соответствует легенде, выкладывается туда, где она должна быть. Эти данные могут быть липовыми, но они должны быть и всплывать при любой проверке. Так действовала Германия, внедряя к нам своих агентов, так работают спецслужбы всех стран мира", – сказал он в интервью "Национальной службе новостей".
В конце концов, если бы Москва действительно решилась убить Скрипаля, то для столь ответственной операции привлекла бы не россиян, а граждан других стран.
Он добавил, что у Лондона нет ни одной прямой улики против России, поэтому им только и остается, что "лепить горбатого,, объясняя одну сочиненную ложь другой.
"Мы сегодня имеем дело с неадекватными политиками, неадекватными людьми, у которых в руках имеется оружие массового уничтожения. Я подумать не мог, что британские спецслужбы докатятся до такого предела", – заключил Михайлов.
Ранее издания Bellingcat и The Insider нашли в биографиях Петрова и Боширова подозрительные пробелы в биографиях.
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