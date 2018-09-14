В биографиях Петрова и Боширова нашли странные пробелы

После интервью, которое приковало внимание всего мира, появилось некое расследование, якобы подтверждающее обвинения британцев.

Александр Петров и Руслан Боширов – на самом деле сотрудники спецслужб России. По крайней мере, так считают авторы "компромата". Хотя очевидных фактов в этой мутной истории не прослеживается.

Так, в расследовании изданий Bellingcat и The Insider говорится о паспортах Петрова и Боширова. Ссылаясь на непонятную "базу ФМС", авторы утверждают, что до 2009 г., когда Петрову выдали действующий загранпаспорт, его словно не существовало вовсе. Якобы никаких данных о его жизни до этого момента нет, а сам файл с паспортными данными – секретный. На нем штамп "сведений не давать" и надпись "совершенно секретно".

Кроме того, паспорта РФ обоим выдали в УФМС 770001, говорится в материалах изданий. Там получить документы возможно лишь в двух случаях: либо за взятку, либо если вы – силовик.

Подозрительным сочли и отсутствие Петрова и Боширова в социальных сетях.

Сумбурная информация, которую авторы выплеснули на ошалевших от потоков британского бреда россиян, это лишь первая часть. В скором времени появится продолжение, сообщается на сайтах Bellingcat и The Insider.

Напомним, что офицерами ГРУ Петрова и Боширова изначально назвали британцы, которые и приплели их к отравлению Скрипаля. Сами россияне открестились от работы в спецслужбах: в Солсбери они поехали любоваться достопримечательностями и отдыхать, заявили они в беседе с RT.

Между тем странности в этом расследовании уже отмечают блогеры и журналисты. "Заметьте, что вся эта залепуха от Bellingcat появляется СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ интервью Боширова и Петрова. и в ней НИЧЕГО нет", – отмечает Telegram-канал kononenkome.