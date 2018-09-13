Говорят отравители: обвиняемые в нападении на Скрипалей раскрыли карты. LIVE

Российский ответ не заставил себя ждать

Якобы "отравители" Сергея и Юлии Скрипаль после обращения к ним Владимира Путина решили рассказать о случившемся. Вся Россия, затаив дыхание, ждет их долгожданного ответа на вопрос: действительно ли обвинения Англии обоснованны и что произошло со Скрипалями в Солсбери на самом деле. "Утро" следит за развитием событий.

13:35. Отвечая на вопрос о том, работают ли "обвиняемые" в ГРУ, они ответили отрицательно. "Мы ведем бизнес... Это фитнес-индустрия", – кратко ответили они, подчеркнув, что боятся раскрывать подробности, чтобы не пострадали их партнеры.

13:33. Боширов и Петров боятся за свою жизнь. "Нам нужна защита и помощь", – сказали они.

13:28. "Обвиняемые" уверяют, что возле дома Скрипалей их не было. Кроме того, они заявили, что не могли провезти яд в женском флаконе духов. "Понятно, что нас бы с женскими духами остановили еще на таможне", – указал Боширов. "Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи".

13:27. Боширов и Петров отказались отвечать на вопрос, почему они летали в Англию вдвоем. "Давайте не углубляться в нашу личную жизнь. Это уже похоже на допрос", – отрезали они.

Боширов и Петров: "Давайте не углубляться в нашу личную жизнь. Это уже похоже на допрос"

13:25. "Британские власти сломали нам жизнь", – констатировали мужчины, добавив, что после все "перевернули верх дном".

13:16. Петров и Боширов подтвердили, что на фото, опубликованных англичанами, действительно они. По их словам, они были в Британии во время инцидента с семьей Скрипалей, приехали в Солсбери к друзьям.

"С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", – сообщили они в интервью.

Боширов отметил, что приятели уже давно звали их к себе погостить. " Солсбери – это туристический город. Там есть знаменитый на всю Европу собор", – пояснил он.

13:10. Симоньян так же рассказала, что Александр Петров и Руслан Боширов не стали отвечать на вопросы, "по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях".

Она добавила, что обвиняемые в отравлении Скрипалей отказались показать паспорта на камеру, сообщается в Telegram-канале Симоньян.

12:58. По словам Симоньян, Петров и Боширов настояли, чтобы съемка прошла прямо в ее кабинете, и добавила, что интервью решили не монтировать, а выложить так, как оно было снято.

"Внешне они довольно спортивные мужчины с довольно модными стрижками-бородками. Один, Петров, вообще, похоже, качок. Это видно в интервью. Один курит, другой не курит", – написала Маргарита в своем Telegram-канале.

12:10. В эфире "Россия 24" Симоньян сообщила, что Петров и Боширов выглядели испуганными – "даже пот вытирали со лба, хотя я специально в кабинете сделала пониже температуру". Главред RT подчеркнула, что оба они – непубличные люди, поэтому очень переживают, что сейчас их жизнь и жизнь их близких осложнится.

11:40. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян рассказала, что "подозреваемые" связались с ней сами.

"Настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта", – сообщила она.

Симоньян отметила, что представившиеся показали ей свои паспорта. "Чисто визуально они похожи на опубликованные фотографии, то есть у меня нет сомнений, что это те самые люди, потому что и паспорта совпадают, и фотографии, и видео, те материалы, которые британская сторона предоставила, довольно однозначно показывают, что это эти люди", – заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

10:00. Новость о том, что "обвиняемые" согласны дать интервью, появилась накануне. Сегодня же стало известно, что интервью будет опубликовано на RT.