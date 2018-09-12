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Отравители Скрипалей наконец-то разговорились

Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police
Таинственная парочка не имеет отношения к военным

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Запад обвинил в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, решили дать интервью СМИ.

Об этом сообщил Telegram-канал "Караульный" со ссылкой на собственные источники.

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Сегодня президент Владимир Путин объявил, что обвиняемые в резонансном преступлении обнаружены, и посоветовал им "появиться в СМИ и самим все рассказать".

Скотленд-Ярд не стал делать заявлений в ответ на слова российского президента, сообщает РИА "Новости". "Мы не будем это комментировать", – ответил агентству представитель Лондонской полиции.

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в ЧП Россию, инцидент вызвал серьезный международный скандал. Москва категорически отвергла обвинения. 

Недавно Британия предъявила фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". По мнению Лондона, эти люди – офицеры ГРУ Петров и Боширов. 

Валентина МАЙОРОВА
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