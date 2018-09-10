Отравители Скрипаля получили красные карточки

Лондон намерен заполучить в свои руки подозреваемых любым путем

На россиян, обвиняемых Великобританией в покушении на Сергея Скрипаля, выписаны "красные уведомления" Интерпола. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

Известно, что Лондон считает исполнителями попытки ликвидации бывшего российского разведчика "офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова". Иных сведений о личностях предполагаемых преступников британская сторона не сообщает. Правда, не исключает, что данные имена – вымышленные.

Москва пыталась добиться у Лондона хотя бы отпечатков пальцев подозреваемых, поскольку в российской системе спецагентов люди с такими именами не числятся. Но Великобритания отказалась предоставлять данные. Более того, в Королевстве заявили, что не будут даже направлять в Россию запрос об экстрадиции подозреваемых. Дескать, справятся сами.

Действительно, по сообщению британских официальных лиц, сначала они заручились поддержкой ЕС и получили международный розыскной ордер. Теперь у него появился и цветной уголок.

Уведомления с красным углом (Red Notice) предполагают арест лица, на которое выписан ордер Интерпола, и его последующую экстрадицию в страну, инициировавшую розыск, пишет РИА "Новости".

Россияне Сергей и Юлия Скипаль пострадали от отравляющего вещества в Солсбери 4 марта. В настоящее время они выписаны из больницы, однако их местонахождения неизвестно. В Великобритании уверяют, что произошедшее было покушением, которое санкционировал Кремль.