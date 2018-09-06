Заявления из Соединенного Королевства становятся все более хамскими

Отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на совести российского лидера. Именно Владимир Путин в ответе за действия спецслужб.

Такой "вердикт" озвучил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес.

"Прямо или косвенно он несет большую ответственность", – заявил Уоллес в эфире Sky News.

Security minister Ben Wallace says Vladimir Putin "bears very strong responsibility" for the poisoning of former spy Sergei Skripal and his daughter Yulia



🔴 Get live updates here: https://t.co/5BN45uhIor pic.twitter.com/0J4LKjNWO0 — Sky News (@SkyNews) 6 сентября 2018 г.

Чуть больше полугода назад в английском городке Солсбери без сознания были госпитализированы бывший полковник ГРУ и его дочь. Британская сторона обвинила в случившемся Россию. Последняя категорически отрицает свою причастность к инциденту, который практически каждый день обрастает новыми подробностями.

Так называемое "дело Скрипаля" спровоцировало международный скандал. Разногласия Москвы и запада привели к обмену дипломатами и санкциями.

Накануне британцы назвали имена подозреваемых в покушении. Не удивительно, что они оказались россиянами.

Еще одну интересную деталь выяснила Daily Mirror. В материале газеты говорится, что дед Александра Петрова, одного из предполагаемых преступников, был командиром в сталинском СМЕРШе. Его звали Иван Старченко. Любопытно, что автора статьи нисколько не заботит, что имя отравителя может быть выдуманным.