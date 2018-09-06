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Путина назвали ответственным за случившееся в Солсбери

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
продолжениеБританцы пытаются утопить Россию. LIVE
Заявления из Соединенного Королевства становятся все более хамскими

Отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на совести российского лидера. Именно Владимир Путин в ответе за действия спецслужб.

Такой "вердикт" озвучил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес.

"Прямо или косвенно он несет большую ответственность", – заявил Уоллес в эфире Sky News.

Чуть больше полугода назад в английском городке Солсбери без сознания были госпитализированы бывший полковник ГРУ и его дочь. Британская сторона обвинила в случившемся Россию. Последняя категорически отрицает свою причастность к инциденту, который практически каждый день обрастает новыми подробностями.

Так называемое "дело Скрипаля" спровоцировало международный скандал. Разногласия Москвы и запада привели к обмену дипломатами и санкциями.

Накануне британцы назвали имена подозреваемых в покушении. Не удивительно, что они оказались россиянами. 

Еще одну интересную деталь выяснила Daily Mirror. В материале газеты говорится, что дед Александра Петрова, одного из предполагаемых преступников, был командиром в сталинском СМЕРШе. Его звали Иван Старченко. Любопытно, что автора статьи нисколько не заботит, что имя отравителя может быть выдуманным. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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