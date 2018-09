Отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на совести российского лидера. Именно Владимир Путин в ответе за действия спецслужб.

Такой "вердикт" озвучил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес.

"Прямо или косвенно он несет большую ответственность", – заявил Уоллес в эфире Sky News.

Security minister Ben Wallace says Vladimir Putin "bears very strong responsibility" for the poisoning of former spy Sergei Skripal and his daughter Yulia



