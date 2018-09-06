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Британцы пытаются утопить Россию. LIVE

Фото: GLOBAL LOOK press/Alberto Pezzali
продолжениеАнгличане рассказали про мертвого Скрипаля
Лондон навязал "дело Скрипалей" ООН

Трансляция завершилась.

"Утро" ведет текстовую трансляцию заседания, где обсуждаются последние детали расследования происшествий в Солсбери и Эймсбери.

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19:56

Российский представитель резюмировал: мы все живем на одной планете и вам никуда от нас не деться. Заседание по Скрипалям закрылось. Все ушли в буфет. Там у них еще сегодня другая драка – Сирия.

19:51

Небензя снова ничего нового не услышал в оправдании Пирс, включая о консульском доступе. Он вспомнил про отказ Лондона допустить к жертвам химатаки их родственнику – сестру Юлии, которой дважды отказано во въезде в Великобритании. Небензя призвал не вводить мировую общественность в заблуждение утверждением, что британская сторона приглашала российскую к сотрудничеству. Был только ультиматум. Он отметил, что нет никаких официальных версий случившемуся, но все апеллируют к версиям из СМИ.

19:45

Последнее слово взяла Пирс. Она уверяет, что расследование независимое, поскольку следствие не подчиняется правительству. Пыталась оправдаться за попавших в одно время на снимках идущих по одному "офицеров", но как-то ушла в рассказ о реально существующих коридорах с фотографий в лондонском аэропорту. Что касается консульской встречи с Сергеем Скрипалем, госпожа Пирс указала, что ее не запрашивала Юлия Скрипаль. По данным англичанки, Лондон уже 37 раз пытается объяснить Москве дело Скрипалей.

19:42

Американская представительница полностью доверяет расследованию Лондона. Она уверена, что "российские офицеры" действовали на территории Солсбери санкционированно. "России не должно сойти с рук это деяние", – заявила она. Она обещала помочь британским друзьям поймать и предать суду Соединенного Королевства двух россиян.

19:34

Россия призывает Великобританию к сдержанности, а также консульскому доступу к Скрипалям. Еще раз подчеркнул Небензя, что в нашей стране не производилось такое боевое химвещество, которое на западе назвали "Новичком". И указал на лабораторию Портон-Даун. По его словам, вся затея британцев направлена на подрыв авторитета РФ, а также увести общественное мнение от произошедшего в сирийской Думе и возможного инцидента с химическими веществами в Идлибе.

19:32

Небензя выявил того, кому на руку оказалась игра Лондона – это фирма Nina Ricci, которой досталась бесплатная реклама.

19:27

Небензя рассказал о любви россиян к "неуловимому Джо", которого не могут поймать не потому, что он быстро бегает, а потому, что он никому не нужен и его никто не ловит. Он отметил, что все Москву призывают к сотрудничеству, а на самом деле это Москва призывает Лондон к сотрудничеству, но там упорно сопротивляются. Также он напомнил, что где-то в Великобритании находятся два наших гражданина, которых удерживают и не дают с ними встретиться.

19:22

Слово взяла Россия. Василий Небензя: Мы услышали все тот же набор лжио разработке в РФ отравляющих веществ, о тренировках в разведке, о Македонии, много чего еще. Не могу повторять весь этот лживый коктейль.... Пирс усердно записывает за Небензей. А тот все продолжает указывать Лондону на несоответствие выложенных накануне следствием фотографий якобы офицеров ГРУ и временем их путешествий по Солсбери.

19:20

К независимому, транспарентному, беспристрастному и не политизированному расследованию призвала представительница Боливии, также ни слова не сказав о России.

19:14

К диалогу призвал и представитель Китая. В Пекине внимательно изучили письмо Великобритании, и пришли к выводу, что стороны широко расходятся в выводах расследования: "стороны инцидента не пришли к единому выводу о том, кто виновен в инциденте в Солсбери". Кажется, слово Россия не прозвучало ни из уст китайского представителя, ни из выступавшего до него шведского и кот-дивуарского. Казахстан вообще посоветовал не делать поспешных выводов.

19:05

Представители Польши и Кувейта заявили уже ранее сказанное перуанцем – все стороны должны друг с другом сотрудничать для установления истины. С тем же начала выступление и голландка, осудив использование химатак. Она призвала Россию не отрицать "факты" из Лондона, а сотрудничать с британцами. Кажется слово сотрудничать сегодня самое популярное, как и осуждение за химатаку.

18:57

Франция поддержала выводы Лондона: никто не мог такое преступление совершить, кроме России, заявил в ООН представитель Пятой Республики. Он призвал сохранить санкции в отношении РФ в связи с этим делом.

18:54

Представитель Перу призвал все стороны к сотрудничеству в установлении виновных в деле Скрипалей. Он осудил применение химического оружия, выразил соболезнование и солидарность с пострадавшими. Россия в его речи не упоминалась.

18:51

Пирс сделала реверанс в сторону российского народа и даже, о Боже, правительства "великой страны", вместе с которой когда Великобритания воевала против единого врага. Но предупредила, что сейчас страна будет защищаться.

18:44

И вот пошло новое. Британка произносит имена Петров и Боширов, которые агенты ГРУ, зафиксированы на видео. И поскольку они сотрудники Главного разведуправления, значит, в отравлении виновно государство. "У нас есть четкие доказательства, что в химатаке виновно российское государство", – отрезала Пирс.

18:40

Заседание началось. Экскурс в историю весны вещает представитель Великобритании Пирс.

18:40

Daily Mail опубликовали, как два офицера якобы ГРУ гуляют по Солсбери в день отравления 4 марта.

18:34

Постпред Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс сообщает, что Лондон рассмотрит вопрос о расширении санкций в отношении России из-за отравления в Солсбери. Также она сообщила радостную новость: Сергей Скрипаль после отравления "поправляется".

18:29

Лидеры Великобритании, США, Франции, Германии и Канады обнародовали совместное заявление, в котором говорится о "полной уверенности" в оценке официального Лондона о том, что два подозреваемых в отравлениях Скрипалей являлись сотрудниками разведывательной службы России, пишет Daily Mail.

18:27

Флакон из-под духов Premier Jour бренда Nina Ricci с якобы "Новичком", обнаруженный в Эймсбери, является подделкой, а не оригинальной емкостью. Об это сообщила представитель компании Puig, которая управляет брендом.

"Данный флакон является фейком​​​. Бренд Nina Ricci активно сотрудничает с полицией, для того чтобы обнаружить, откуда появилась эта подделка... Флакон не является нашим: у нас таких флаконов нет, быть не может", – рассказала она РИА "Новости".

18:07

"Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, Россия никоим образом не причастна", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители [страны] не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери, об этом не может идти и речи".

Также он подчеркнул, что проверка российской стороной информации о двух якобы подозреваемых по делу Скрипалей, объявленных Лондоном – некто Александр Петров и Руслан Боширов – возможна исключительно на основании официального запроса Соединенного Королевства, пишет ТАСС.

18:01

Обвинения официальных лиц Великобритании в причастности российских властей в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта категорически отрицают в Кремле.

Выдумщиками назвал глава МИД России Сергей Лавров авторов различных версий об отравлении экс-шпиона и его дочери, разговаривая в четверг, 6 сентября, с журналистами. Так он прокомментировал озвученные накануне британским премьером Терезой Мэй обвинения в адрес двух якобы сотрудников ГРУ. На вопрос о том, где власти Великобритании черпают такие идеи, Лавров предположил: "Из интернета".

Елена УСОВА
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