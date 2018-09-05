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Российские дипломаты поставили Мэй на место

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Tolga Akmen
Премьеру с "короткой памятью" указали на очевидные факты

В МИД РФ осадили британских "политмахинаторов". Прежде всего речь идет о премьер-министре страны Терезе Мэй.

Тон ее обращения, в котором она говорила о подозреваемых по так называемому "делу Скрипаля", возмутил российских дипломатов. Свое "фи" они отразили в ответном заявлении.   

"Выступление премьер-министра Великобритании Т. Мэй в британском парламенте 5 сентября с. г. по так называемому делу Скрипалей и инциденту с отравлением двух британских подданных в Эймсбери выдержано в абсолютно неприемлемой тональности", – сказано в тексте на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Там же уточняется, что в своих нападках политики Лондона ходят по кругу, в очередной раз не предоставив никаких доказательств вины Москвы.  

"В нём [в выступлении] содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации", — резюмировали в МИД, добавив, что на все "попытки раздуть антироссийскую истерию вокруг дела Скрипалей" будут отвечать фактами.

Кроме того, в ведомстве отметили, что до сих пор не определено "страновое происхождение" отравляющего яда, и напомнили забывчивым политикам названия государств, где не один десяток лет ведутся "работы над такого рода химическими соединениями".

"Среди которых США, Великобритания, ФРГ, Швеция, Чехия, Нидерланды. Об этом свидетельствуют сведения, поступающие в том числе из открытых источников по итогам независимых расследований. Вновь говорим об этом для тех, у кого, возможно, "короткая память", – пояснили в министерстве, выразив надежду, что нападкам со стороны Туманного Альбиона "рано или поздно будет положен конец".

Сегодня правоохранители Великобритании назвали имена подозреваемых в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также публике показали фотографии предполагаемых исполнителей покушения. Ими оказались двое россиян – Александр Петров и Руслан Боширов. По мнению Мэй, эти имена, скорее всего, являются псевдонимами.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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