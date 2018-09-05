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Мэй обвинила в покушении на Скрипалей российских разведчиков

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Tom Nicholson
Британский премьер вещает в парламенте

В эти минуты Тереза Мэй рассказывает о подробностях расследования происшествий в Солсбери и Эймсбери.

Сегодня британские правоохранители сообщили об очередном "прорыве" в деле Скрипалей. Они назвали имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также публике показали фотографии предполагаемых исполнителей атаки. Ими оказались двое россиян – Александр Петров и Руслан Боширов. Впрочем, имена эти, скорее всего, являются псевдонимами, заявила британский премьер.

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По словам Мэй, они – офицеры ГРУ."Решение, скорее всего, принималось на высшем уровне", – заявила она.

Кроме того, она подчеркнула, что "Новичок" ни в коем случае не могли произвести британские химики. Несомненно, отравляющее вещество создано в России, авторитетно отметила она.

В свете "сенсационных" открытий, сделанных в Соединенном Королевстве, Мэй анонсировала расширение общеевропейских санкций против РФ, передает RT.

Напомним, ранее на сообщение о подозреваемых в покушении на Скрипалей отреагировали в нашем МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала британскую сторону оставить голословные обвинения и предъявить реальные доказательства, а также начать, наконец, сотрудничать "по линии правоохранительных органов". Мэй, судя по всему, пропустила мимо ушей заявление наших дипломатов. Британский премьер подчеркнула, что на их запросы Россия отвечала ложью и отговорками.

Виктория БАЛАЯН
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