Имена отравителей Скрипалей названы

Британские прокуроры поделились информацией

На экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию покушались россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Это заявили британские прокуроры, пишет SkyNews.

По данным правоохранительных органов Великобритании, обвиняемые прибыли в Королевство 2 марта рейсом "Аэрофлота", поселились в отеле City Stay. На следующий день они на поезде съездили в Солсбери. А 4 марта, когда и были отравлены Скрипали, парочка подозреваемых вновь отправились в Солсбери, а оттуда – сразу в аэропорт "Хитроу".

Как пишет издание со ссылкой на генпрокуратуру, велика вероятность, что преступники воспользовались поддельными документами. То есть паспорта, изготовленные в РФ, были легальными, однако изготовлены они могли быть на вымышленные имена.

Эта информация была известна местным следователям уже в мае. Они обыскали гостиничный номер, где жили россияне, и нашли следы "Новичка". По одной из версий, яд преступники привезли в страну во флаконе духов Nina Ricci. Представители парфюмерной компании, которым показали пузырек, заявили, что он сделан кустарным способом, пишет Mash.

Против россиян возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Их обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля; попытке убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и британского полицейского Ника Бэйли; использовании и владении отравляющим веществом "Новичок" вопреки Закону о химическом оружии; намеренном причинении тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бэйли.

В Лондоне подчеркнули, что не намерены направлять России запрос об экстрадиции подозреваемых, поскольку по национальному законодательству РФ не выдает своих граждан. Между тем европейский ордер на арест британская полиция получила. Соответственно, если эти россияне появятся где-то на территории третьих стран, они будут задержаны и переданы Лондону. Срока давности по данным обвинениям не существует, указали в Великобритании.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в невменяемом состоянии на улице в Солсбери 4 марта. Британские правоохранители заявили, что люди были отравлены боевым токсином "Новичок". Власти Соединенного Королевства обвинили в покушении на граждан Россию. Привлекать к расследованию Москву, а также делиться собранными доказательствами Лондон отказался.

Где сейчас находятся Скрипали, неизвестно.