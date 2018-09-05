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Москва отчитала британцев за вранье про Скрипалей

Фото: Александр Щербак/ТАСС
продолжениеНа кого работают: Мэй раскрыла подробности об отравителях Скрипалей
Лондон нашел преступников, однако доказательства их причастности к покушению сомнительны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения двух россиян в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По ее словам, имена и внешний вид подозреваемых "нам ничего не говорят".

"Делается увязка с Россией. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов", – цитирует Захарову RT.

Она подчеркнула, что расследование дела требует тщательного подхода, а также взаимодействия между Москвой и Лондоном. Однако британцы не спешат сотрудничать с Кремлем и продолжают скрывать все данные об отравлении.

Ранее британские прокуроры заявили, что на Скрипалей покушались россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Они якобы привезли "Новичок" во флаконе из-под духов. В номере гостиницы, где они проживали, следователи нашли следы вещества. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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