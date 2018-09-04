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В ОЗХО раскрыли детали отравления вторых Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images/ZUMAPRESS.com
Пара в Эймсбери отравилась "Новичком"

По заявлению МИД Великобритании, ОЗХО подтвердила, что Дон Стерджес умерла от того же ядовитого вещества, которым отравились Скрипали.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте дипломатического ведомства, эксперты ОЗХО дважды побывали в Соединенном Королевстве, чтобы собрать пробы отравляющего вещества, которое было использовано на британских улицах. Результаты анализа не оставляют сомнений: это был "Новичок".

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Британский министр иностранных дел Джереми Хант поблагодарил специалистов международной организации за независимую экспертизу, подтвердившую тип отравляющего вещества, использованного в Эймсбери. Он подчеркнул, что работа была проведена в соответствии с самыми высокими стандартами.

Действия России, которая якобы применила в Великобритании отравляющее вещество, названы в документе безрассудными, отвратительными и безответственными. Дипломаты Соединенного Королевства потребовали от ОЗХО опубликовать результаты проведенного исследования и ознакомить с ними все государства, состоящие в организации. 

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери веществом "Новичок". Лондон немедленно объявил, что за инцидентом стоит Москва, не приведя никаких доказательств. В конце июня в расположенном рядом с Солсбери городке Эймсбери отравились неизвестным ядом британские граждане Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Спустя несколько дней женщина скончалась в больнице, мужчина выжил.

Валентина МАЙОРОВА
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