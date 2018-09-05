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Лондон вызвал на ковер российского дипломата

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Приглашение поступило в связи с расследованием "дела Скрипаля"

МИД Великобритании направил требование временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину явиться в ведомство. Как уточнили в посольстве РФ, вызов дипломата в министерстве объясняют расследованием так называемого "дела Скрипаля".  

"Временный поверенный был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй", – рассказали ТАСС в российском посольстве. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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