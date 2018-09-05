Лондон вызвал на ковер российского дипломата

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МИД Великобритании направил требование временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину явиться в ведомство. Как уточнили в посольстве РФ, вызов дипломата в министерстве объясняют расследованием так называемого "дела Скрипаля".
"Временный поверенный был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй", – рассказали ТАСС в российском посольстве.
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