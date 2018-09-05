Лондон вызвал на ковер российского дипломата

Приглашение поступило в связи с расследованием "дела Скрипаля"

МИД Великобритании направил требование временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину явиться в ведомство. Как уточнили в посольстве РФ, вызов дипломата в министерстве объясняют расследованием так называемого "дела Скрипаля".

"Временный поверенный был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй", – рассказали ТАСС в российском посольстве.