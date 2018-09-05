Очередная порция лжи в адрес России прозвучит уже завтра

В Соединенном Королевстве продолжают раскручивать тему так называемого покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Случившееся в Солсбери, а также потрясающее открытие британских следователей о двух сотрудниках российской разведки, которые привезли бывшему шпиону яд во флаконе от духов, планируется обсудить на завтрашнем заседании Совета безопасности ООН.

С предложением выступило постпредство Великобритании.

"Мы хотим проинформировать Совбез о деле в Солсбери", – цитирует РИА "Новости" заявление главы миссии Карен Пирс.



Напомним, сегодня британская прокуратура сообщила всему миру имена двух якобы российских граждан, которые пытались убить Скрипалей. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Их фотографии также стали достоянием общественности.

Позже британский премьер Тереза Мэй выступила в парламенте с гневной речью, обвинив нашу страну во лжи и отговорках, и пригрозила новыми общеевропейскими санкциями.