Здоровье
- Популярное лекарство сокращает жизнь вдвое
- Диета поможет сохранить молодость
- Занятия спортом грозят ранней смертью
В Соединенном Королевстве продолжают раскручивать тему так называемого покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Случившееся в Солсбери, а также потрясающее открытие британских следователей о двух сотрудниках российской разведки, которые привезли бывшему шпиону яд во флаконе от духов, планируется обсудить на завтрашнем заседании Совета безопасности ООН.
С предложением выступило постпредство Великобритании.
"Мы хотим проинформировать Совбез о деле в Солсбери", – цитирует РИА "Новости" заявление главы миссии Карен Пирс.
Напомним, сегодня британская прокуратура сообщила всему миру имена двух якобы российских граждан, которые пытались убить Скрипалей. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Их фотографии также стали достоянием общественности.
Позже британский премьер Тереза Мэй выступила в парламенте с гневной речью, обвинив нашу страну во лжи и отговорках, и пригрозила новыми общеевропейскими санкциями.
Американцы используют умышленные колебания курса, чтобы наказать неугодные страны
Санкции Вашингтона уничтожат европейский бизнес